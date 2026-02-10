De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant

ADVERTISEMENT

FCSB a renunțat la mai mulți jucători în această iarnă. Campioana României l-a împrumutat pe Dennis Politic până în vară la FC Hermannstadt. Mutarea pare una extrem de calculată. Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și și-a explicat planul. Omul de afaceri speră ca jucătorul să se impună la noua echipă și să aibă cât mai multe reușite în perioada următoare, pentru a încurca rivalele la play-off.

Dennis Politic a început cu dreptul la Hermannstadt! Pasă de gol în primul meci

Dennis Politic nu a reușit să se impună la FCSB. Fotbalistul adus cu surle și trâmbițe de la Dinamo, vara trecută, a avut puține realizări pe teren, iar Gigi Becali a decis să îl cedeze la FC Hermannstadt sub formă de împrumut, până în vară, pentru a prinde minute de joc și a reveni în ritm.

De altfel, Dennis Politic a debutat cu dreptul la noua echipă. Dorinel Munteanu l-a introdus în repriza a doua a meciului cu FC Argeș, Echipa sa a pierdut cu scorul de 1-3 în fața piteștenilor, însă fotbalistul a lăsat o impresie foarte bună.

Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali l-a împrumutat pe Politic la Hermannstadt. Patronul de la FCSB a recunoscut tot!

Gigi Becali a intrat în direct și a explicat . Omul de afaceri a avut o ofertă și de la Petrolul Ploiești, însă a considerat că este mai avantajos pentru campioana României ca atacantul să evolueze la FC Hermannstadt, întrucât echipa lui Dorinel Munteanu joacă în această perioadă cu FC Argeș, CFR Cluj și FC Botoșani și poate încurca rivalele la play-off.

„(N.r. De ce l-ați dat pe Politic la Hermannstadt?) Ca să o bată pe CFR! Dennis Politic o va bate pe CFR. Trebuie să te gândești la toate. Inteligență. N-ai văzut? Să o încurce pe CFR, să ajute Hermannstadtul. Eu, cu Argeș, am nevoie de egal.

Nu avea rost să îl dau la Petrolul. Petrolul nu mai are șanse. L-am dat la Hermannstadt. A dat pasă de gol cu FC Argeș acum. L-a băgat târziu pe teren. De asta l-am dat acolo. Că joacă cu Argeș, CFR și Botoșani. Dacă l-a băgat târziu… dacă Dorinel doarme. Toate sunt calculate la milimetru”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.