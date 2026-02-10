Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant

FCSB l-a împrumutat pe Dennis Politic la FC Hermannstadt, iar Gigi Becali a explicat strategia din spatele mutării. Patronul speră ca atacantul să încurce rivalele la play-off.
Alex Bodnariu
10.02.2026 | 14:32
De ce la dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt Gigi Becali Sunt calculate toate Ce echipa din SuperLiga a insistat pentru atacant
EXCLUSIV FANATIK
Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali l-a împrumutat pe Politic la Hermannstadt. Patronul de la FCSB a recunoscut tot!
ADVERTISEMENT

FCSB a renunțat la mai mulți jucători în această iarnă. Campioana României l-a împrumutat pe Dennis Politic până în vară la FC Hermannstadt. Mutarea pare una extrem de calculată. Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și și-a explicat planul. Omul de afaceri speră ca jucătorul să se impună la noua echipă și să aibă cât mai multe reușite în perioada următoare, pentru a încurca rivalele la play-off.

Dennis Politic a început cu dreptul la Hermannstadt! Pasă de gol în primul meci

Dennis Politic nu a reușit să se impună la FCSB. Fotbalistul adus cu surle și trâmbițe de la Dinamo, vara trecută, a avut puține realizări pe teren, iar Gigi Becali a decis să îl cedeze la FC Hermannstadt sub formă de împrumut, până în vară, pentru a prinde minute de joc și a reveni în ritm.

ADVERTISEMENT

De altfel, Dennis Politic a debutat cu dreptul la noua echipă. Dorinel Munteanu l-a introdus în repriza a doua a meciului cu FC Argeș, iar atacantul a oferit o pasă decisivă. Echipa sa a pierdut cu scorul de 1-3 în fața piteștenilor, însă fotbalistul a lăsat o impresie foarte bună.

Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali l-a împrumutat pe Politic la Hermannstadt. Patronul de la FCSB a recunoscut tot!

Gigi Becali a intrat în direct și a explicat de ce l-a cedat pe Dennis Politic la Sibiu. Omul de afaceri a avut o ofertă și de la Petrolul Ploiești, însă a considerat că este mai avantajos pentru campioana României ca atacantul să evolueze la FC Hermannstadt, întrucât echipa lui Dorinel Munteanu joacă în această perioadă cu FC Argeș, CFR Cluj și FC Botoșani și poate încurca rivalele la play-off.

ADVERTISEMENT
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de...
Digi24.ro
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”

(N.r. De ce l-ați dat pe Politic la Hermannstadt?) Ca să o bată pe CFR! Dennis Politic o va bate pe CFR. Trebuie să te gândești la toate. Inteligență. N-ai văzut? Să o încurce pe CFR, să ajute Hermannstadtul. Eu, cu Argeș, am nevoie de egal.

ADVERTISEMENT
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus
Digisport.ro
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"

Nu avea rost să îl dau la Petrolul. Petrolul nu mai are șanse. L-am dat la Hermannstadt. A dat pasă de gol cu FC Argeș acum. L-a băgat târziu pe teren. De asta l-am dat acolo. Că joacă cu Argeș, CFR și Botoșani. Dacă l-a băgat târziu… dacă Dorinel doarme. Toate sunt calculate la milimetru”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu, acid după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: “Ca dăruire n-am ce...
Fanatik
Dănuț Lupu, acid după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: “Ca dăruire n-am ce zice, dar fotbal puțin!”
Universitatea Craiova, reacție despre scandalul în care a fost implicat Baiaram: “E un...
Fanatik
Universitatea Craiova, reacție despre scandalul în care a fost implicat Baiaram: “E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul ăsta! Vom avea o discuţie”
Boateng, final de telenovelă cu Dinamo! Anunţ despre prelungirea contractului: “Are o familie!...
Fanatik
Boateng, final de telenovelă cu Dinamo! Anunţ despre prelungirea contractului: “Are o familie! Dacă vine o ofertă de 60-70.000 pe lună…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Un antrenor din SuperLiga, aproape de a ajunge la CFR în locul lui...
iamsport.ro
Un antrenor din SuperLiga, aproape de a ajunge la CFR în locul lui Pancu! Mureșan a recunoscut: 'Neluțu mi-a zis'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!