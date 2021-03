De ce l-a făcut Florin Salam să plângă pe artistul What’s Up: “Mi-a rupt inima”

Florin Salam l-a făcut să plângă pe artistul What’s Up. Motivul este unul incredibil și a fost explicat chiar de către cântărețul de muzică pop. Solistul a recunoscut totul în cadrul unor postări făcute publice pe contul său oficial de Instagram și i-a luat pe fani prin surprindere.

În dimineața de vineri, artistul What’s Up a surprins deoarece a fost făcut să plângă de către cântărețul de manele. Legătura dintre cele două vedete din lumea muzicii pare să fie una cât se poate de neașteptată, pe care fanii lor n-ar fi bănuit-o a fi chiar atât de puternică.

Odată cu asemenea postări, în care Marius Marian Ivancea, așa cum se numește solistul în buletin, a mărturisit că este total copleșit, au venit și zeci de mesaje din partea fanilor, care l-au felicitat.

Legătura neașteptată dintre Florin Salam și What’s Up

În mod uluitor, chiar solistul a decis să le împărtășească și fanilor săi din mediul online veștile cele bune. What’s Up a avut de curând o colaborare inedită cu Florin Salam pentru o melodie, în plină pandemie.

Totodată, videoclipul ce a fost lansat pe YouTube le-a atras imediat atenția internauților. De aceea, melodia a strâns 733 de mii de vizualizări, în doar câteva zile de la apariția oficială, fiind lansată pe data de 20 martie din acest an.

Din acest motiv, pentru că au colaborat atât de bine pentru piesa lor, Florin Salam s-a filmat la rândul său când i-a transmis lui What’s Up mai multe vorbe de duh. Deoarece nu s-au întâlnit față în față nici pentru filmări, cel mai probabil din cauza pandemiei, soliștii au comunicat prin intermediul mesajelor și a telefoanelor.

Piesa lor poartă denumirea de “Primul sărut” și în prezent ocupă locul 7, la nivel de trending, pe YouTube. Pentru a putea să își arate cel mai bine aprecierea pentru What’s Up, cântărețul de muzică de petrecere s-a înregistrat când l-a lăudat pe solist și a susținut că are calități vocale deosebite.

“Plâng de fericire! N-am mai plâns așa de foarte mult timp. Cred că toată viața mea am mai plâns doar de două ori de fericire, asta e a treia oară. Te iubesc, Florine! Mulțumesc din suflet, mi-ai făcut săptămâna mai frumoasă, anul mai șmecher! Ești top de top! Astea sunt, cum să zic eu, perlele sufletului.

(…) Am primit azi un mesaj de la Florin. Am făcut un clip împreună. Mi-a zis niște vorbe. Mi-a rupt inima. Așa e viata, după muncă și răsplată. Cine nu-l apreciază și nu e cu el, e împotriva mea. N-am mai plâns de fericire de foarte mult timp”, a transmis What’s Up, în filmulețul emoționant.