De ce l-a pocnit, de fapt, Will Smith pe Chris Rock la Oscaruri? Dușmănia lor durează de 6 ani

Chris Rock este unul dintre puținii comedianți americani care, în momentul în care urmă pe scena Galei Oscarurilor, nu ”iartă” pe nimeni. Iar la Gala Oscar 2022 a încercat, din nou, să ”plaseze” o glumă cu soția lui Will Smith, o țintă favorită de-ale sale. Mai exact, el a spus că se așteaptă să o vadă pe Jada Pinket Smith în “G.I. Jane” 2, aluzie străvezie la faptul că actrița este rasă în cap din cauza bolii de care suferă – alopecie.

Will Smith l-a pocnit pe Chris Rock! De la ce a pornit, de fapt, scandalul

– prezentă, de altfel, în sala în care se decernau premiile – nu a fost gustată deloc de Will Smith care, nervos, a urcat pe scena unde comediantul își spunea glumele și l-a pălmuit pe Chris Rock, iar apoi s-a întors la scaunul său din sală.

ADVERTISEMENT

“Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!”, i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, moment în care sunetul emisiei a fost întrerupt de producătorii galei, cuvintele folosite de actorul care a avut o ieșire violentă fiind pe măsura palmei primite de comediant.

”Vreau să-mi cer scuze faţă de Academia de film americană, vreau să îmi cer scuze faţă de toţi colegii mei nominalizaţi. Iubirea te împinge să faci lucruri nebuneşti”, a spus, după incidentul violent, Will Smith, în momentul în care a primit pentru ”Cel mai bun actor în rol principal”.

ADVERTISEMENT

Ceea ce însă este de remarcat e că, în fapt, Will Smith nu și-a cerut scuze față de Chris Rock, ci doar celor care au asistat la eveniment, iar Academia de Film americană, cea care organizează an de an Oscarul, a condamnat în termeni fermi ieșirea actorului la adresa colegului său.

E adevărat, nervii lui Will Smith pot fi explicați și de faptul că, înainte ca Chris Rock să urce pe scenă, el și soția lui au fost ținta ironiilor și pentru Regina Hall, gazda Galei Oscar 2022, subiectul fiind mariajul lor, umbrit de dezvăluirile despre infidelitatea celebrei pe Jada Pinket Smith.

ADVERTISEMENT

Chris Rock și-a mai bătut joc de soția lui Will Smith în 2016

Interesant este însă că vine după un conflict care, de fapt, durează de ani buni, relația dintre el și Chris Rock fiind una proastă după Gala Oscar din 2016. Pe atunci, Chris Rock a ironizat-o pe soția lui Will Smith, ceremonia din acel an fiind boicotată de o serie de artiști din cauza lipsei de diversitate.

După ce Pinkett Smith a boicotat ceremonia Oscarului din 2016 pentru lipsa ei de diversitate, gazda din acel an, Chris Rock, a sugerat în monologul său de deschidere că actrița nici măcar nu a fost invitată la spectacol în primul rând.

ADVERTISEMENT



„Jada a înnebunit”, spunea el. „Jada spune că nu vine. Protestează!”. Apoi a glumit: ”Jada boicotând premiile Oscar este ca și cum aș boicota chiloții Rihannei. Niciunul nu am fost invitați!”.

ADVERTISEMENT

Ba chiar, la acea vreme, comediantul l-a ironizat și pe Will Smith, la Gala Oscarurilor din 2016: ”Nu este corect că Will a fost atât de bun și nu a fost nominalizat. De asemenea, nu este corect că Will a fost plătit cu 20 de milioane de dolari pentru Wild Wild West!”.

Chris Rock nu îl dă în judecată pe Will Smith

Pălmuit de Will Smith, Chris Rock a fost întrebat dacă își dorește să depună reclamație împotriva agresorului său, dar, informează Departamentul de Poliție din Los Angeles, comediantul a refuzat să facă acest lucru.

De altfel, în momentul în care a fost pocnit de Will Smith, Chris Rock a avut o reacție pe măsură. „Oh, wow. Will Smith tocmai m-a pocnit zdravăn! Aceasta a fost cea mai grozavă noapte din istoria televiziunii!”, a spus, pe scena unde a avut loc incidentul, Chris Rock încercând să îi explice totodată că a fost doar o glumă, Will Smith replicându-i, întors pe scaunul din public, să își măsoare cuvintele.

poziționându-se, în majoritatea lor, împotriva gestului făcut de Will Smith.