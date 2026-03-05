De ce l-a refuzat compania Anthropic pe Donald Trump cu privire la folosirea AI în războiul din Iran. Surpriza pe care ar pregăti-o regimul ayatollahilor

ADVERTISEMENT

Conflictul dintre Casa Albă și una dintre cele mai importante companii de inteligență artificială din lume a explodat într-un mod spectaculos la Washington. Președintele Donald Trump a ordonat agențiilor federale să înceteze utilizarea inteligenței artificiale Anthropic, după ce compania a refuzat să permită folosirea AI Claude pentru „toate scopurile legale” ale armatei americane.

Culisele conflictului dintre Anthropic și Donald Trump, amplificat de războiul din Iran

În spatele acestei decizii se află o confruntare mult mai mare decât o simplă dispută contractuală. Este, de fapt, o bătălie despre cine controlează viitorul războaielor: statul sau companiile tehnologice care dezvoltă inteligența artificială. În timp ce Pentagonul vrea acces complet la tehnologie, Anthropic încearcă să impună două linii roșii: fără supraveghere în masă a cetățenilor americani și fără arme letale complet autonome. Refuzul companiei a declanșat un scandal politic major, amplificat de tensiunile din Orientul Mijlociu și de posibilitatea unui conflict de amploare cu Iranul, lucru care s-a și întâmplat, până la urmă.

În exclusivitate pentru FANATIK, analistul de politică externă și de securitate Cristian Barna explică miza reală din spatele acestei confruntări, dar și cât de mult ar putea schimba inteligența artificială modul în care se duc războaiele moderne.

Inteligența artificială este deja folosită în numeroase operațiuni militare: analiză de informații, securitate cibernetică, planificare operațională și controlul sistemului de drone. Rolul ei ar putea deveni mult mai important în următorii ani.

Inteligența artificială e deja folosită în războaie

Cristian Barna ne spune că AI-ul poate schimba radical felul în care se vor purta războaiele de acum înainte. „Inteligența artificială ar putea ajuta foarte mult și, la fel ca în Rusia, și aici e un poligon de încercare cu tehnologia AI. Tot ce înseamnă acest AI suplinește tot ce înseamnă operator de drone. Ține locul unor oameni care ar fi trebuit să țintească, să monitorizeze țintele, lucru pe care îl preia acest AI. Învață foarte repede algoritmii, e capabil să configureze rețele întregi de atac sau de protecție de drone și acționează simultan”, a declarat Barna, pentru FANATIK.

AI-ul poate transforma modul în care sunt controlate armele moderne. În locul unui operator uman care decide fiecare mișcare a unei drone, algoritmii pot coordona simultan zeci sau chiar sute de sisteme autonome. Acest tip de tehnologie este deja testat, după cum dezvăluie Barna: „Acest război, chiar mai mult decât cel început de Federația Rusă va ajuta mai mult statele să își dea seama cât de folositoare poate fi inteligența artificială și cum poate fi ea integrată mai bine în sfera tehnologiilor militare”.

Anthropic se teme de fapt că pierde clienți dacă se asociază cu conflictele sângeroase

În esență, conflictul cu Iranul ar putea deveni pentru AI ceea ce a fost războiul cu Ucraina pentru drone, un adevărat laborator unde se testează tehnologiile viitorului. Numai că refuzul Anthropic a stârnit furia președintelui Trump, liderul de la Casa Albă exprimându-și nemulțumirea pe rețeaua sa socială, Truth. „Ordon fiecărei agenții federale din Guvernul Statelor Unite să înceteze imediat orice utilizare a tehnologiei Anthropic. Nu avem nevoie de ea, nu o vrem și nu vom mai face afaceri cu ea niciodată”, a scris Trump.

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a fost convocat de Casa Albă pentru negocieri directe cu secretarul Apărării, Pete Hegseth. Pentagonul a încercat să renegocieze contractele tuturor laboratoarelor de inteligență artificială, dar doar Anthropic a refuzat să accepte noile condiții.

În timp ce OpenAI și xAI ar fi acceptat termenii propuși de Pentagon, Anthropic a rămas fermă pe poziții. Oficial, compania invocă motive etice, însă, în realitate, spune Cristian Barna, situația e mult mai complicată.

„Povestea cu Anthropic e legată de etică, de ideea că toate companiile care spun că au dezvoltat inteligența artificială în folosul umanității și pentru distrugerea omului. De aici e discuția. Compania respectivă avea o problemă să îi fie folosită tehnologia, de ce? Nu cred neapărat că etica e cea care primează pentru Anthropic, dar compania se gândește că în momentul în care există asumat și achesat la nivel internațional că inteligența artificială dezvoltată este folosită de America pentru a ucide oameni, în războaie, alți clienți să nu mai vrea să facă afaceri cu ei. E și o chestie de business”, explică analistul pentru FANATIK.

„Totul se reduce la business”

Inteligența artificială este una dintre cele mai valoroase industrii ale prezentului. Companiile care dezvoltă aceste tehnologii concurează pe o piață cu foarte multe zerouri, iar Barna ne spune că decizia Anthropic trebuie privită în primul rând din această perspectivă.

„În secundar, totul se reduce la business. Există deja o piață a inteligenței artificiale pe care concurează câțiva giganți, ori acești giganți vor să acapareze cât mai mult din piață. Când un contrabeligerant cum ar fi China le-ar zice celor de la Anthropic că nu fac afaceri cu ei, pentru că au dat inteligența artificială pentru a fi folosită în război, automat îți îngustezi piața. Aici poate fi și India, cine vreți voi”, completează expertul.

De fiecare dată când apare o tehnologie militară nouă, apare și ideea că războaiele vor deveni ”mai curate”, mai rapide și mai puțin sângeroase, însă realitatea arată cu totul diferit. Cristian Barna amintește că această dezbatere nu este nouă, ci se poartă de când s-au inventat tunurile până la rachetele hipersonice din zilele noastre: „Discuțiile acestea s-au purtat mereu. Pe măsură ce s-a dezvoltat tehnica de luptă, vorbim de rachete și de alte arme apărute de-a lungul istoriei, s-a discutat foarte mult că războiul se va duce de la distanță și că nu va mai implica soldatul la sol”.

Cine spune când e gata războiul și când se încheie cu adevărat? De ce Iranul e un caz cu totul special: regimul ayatollahilor a fost mereu imprevizibil

Marea dilemă în cazul unui conflict, mai ales atât de complex , nu este cum începe, ci cum se termină și cine și când face anunțul că e încheiat. Spunem asta deoarece, în cazul , strategia nu e deloc una clasică.

„Problema care se pune e când spui că e gata războiul. Statele Unite și Israelul când pot să spună că au învins? Când nu mai trage Iranul nicio rachetă spre nimeni? Dar dacă acele rachete nu sunt trase și peste jumătate de an când crezi că totul e bine și frumos, lași garda jos, iar iranienii încep să tragă din nou cu rachete? Mă refer mai ales dacă regimul ayatollahilor rămâne la putere.

SUA zice că a învins, Iranul stă cuminte; e aceea înșelăciune strategică și după 2-3 luni te trezești că atacă și retaliază și atunci ce faci? Constați că, de fapt, nu ai câștigat, pentru că nu ai controlat regimul la sol”, a adăugat Cristian Barna, pentru FANATIK.