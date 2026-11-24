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Nicolae Stanciu (33 de ani) revine acasă! Imediat după pauza de iarnă, căpitanul naționalei va juca primele meciuri pentru noua sa echipă, Universitatea Cluj. Înainte ca ardelenii să intre în cursa pentru semnătura lui Stanciu, numele mijlocașului a apărut alături de alte echipe, precum FCSB sau Rapid, iar Victor Angelescu a explicat de ce internaționalul român nu a ajuns în Giulești, deși el s-a aflat în curtea lui Dan Șucu.

De ce nu a ajuns Nicolae Stanciu la Rapid

Odată ce Dan Șucu a preluat pachetul majoritar de acțiuni de la Genoa s-a vorbit despre mai mulți internaționali români care ar putea ajunge în Serie A, însă singura mutare care s-a și realizat a fost cea a lui Nicolae Stanciu. Din păcate, fostul mijlocaș al lui FCSB nu s-a adaptat în Serie A și a plecat destul de repede din tabăra „grifonilor”. În vremea când se afla în Italia, ținând cont că Dan Șucu este atât patronul echipei Genoa, cât și al Rapidului, însă Victor Angelescu a explicat că, de fapt, nu s-a pus niciodată această problemă.

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Ulterior, Stanciu a mers în China, , însă nici la Rapid și nici la FCSB, ci la Universitatea Cluj: „(n.r. Vă surprinde întoarcerea lui Stanciu?) Nu mă surprinde. Erau zvonuri de ceva timp că era clar că va merge la Cluj. De câte luni am auzit eu, cel puţin.

(n.r. S-a discutat foarte mult atunci când era la Genoa că poate veni la Rapid. A fost un moment…) Nu, chiar n-a existat nicio discuţie despre venirea lui Stanciu la Rapid. Nici când era la Genoa, nici când a plecat. Cred că noi aveam o altfel de strategie. Mă refer la ce tip de jucători aducem, nu cât de buni sau ce joacă, ci la vârstă. Aţi văzut că noi cam avem cea mai tânără echipă. Avem mulţi tineri şi încercăm să jucăm cu cât mai mulţi sau cu jucători care sunt la o vârstă OK, 26, 27, 28 de ani”, a dezvăluit Victor Angelescu la

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Nicolae Stanciu a dat randament aproape la fiecare echipă la care a jucat

Cariera lui Nicolae Stanciu poate fi caracterizată de un singur cuvânt: seriozitate. Tocmai de aceea, fotbalistul plecat de la Vaslui și lansat în fotbalul din Europa de FCSB a dat randament aproape la fiecare echipă pentru care a jucat, fie că s-a numit Anderlecht sau Slavia Praga, fie că s-a aflat în campionatul Arabiei Saudite sau în cel al Chinei. Singura nereușită a lui Stanciu a fost în Italia, la Genoa, pentru care a jucat doar 4 meciuri în Serie A și 3 în Coppa Italia.

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Această constanță în evoluții l-a făcut să fie căpitanul naționalei de fotbal a României și, de asemenea, să aibă o prezență regulată în lotul național. În acest moment, la vârsta de 33 de ani, Nicolae Stanciu „atacă” top 5 al selecțiilor din întreaga istorie a României. Cu 90 de selecții, Stanciu se clasează pe locul 8, la un singur meci de Bogdan Stelea (locul 7), la 5 meciuri de Dan Petrescu (locul 6) și la 11 de Ladislau Boloni (locul 5). Mijlocașul celor de la U Cluj are și 15 goluri pentru națională, însă cel mai important rămâne cel prin care a deschis scorul în meciul cu Ucraina de la EURO 2024.