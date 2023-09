De ce l-a schimbat Gigi Becali la pauză pe Compagno: „Păi de ce am dat milioane pe Miculescu?!”

FCSB s-a impus la Constanța grație unui gol marcat din penalty. Partida s-a terminat 0-1 pentru oaspeți, care au ajuns la 21 de puncte în clasament. Echipa lui Becali a făcut două schimbări la pauză. Miculescu și Djokovic au intrat în locul lui Compagno și Popescu.

Compagno a prins doar o repriză în derby

“Compagno e foarte mulțumit. Compagno intră, fiecare cu treaba lor, eu uite nu mă pricep la fotbal și eu știu că dacă dau pe un jucător 1 milion și jumătate, trebuie să joace și el o repriză și eu știu că dacă joacă din 3 în 3 zile… eu nu mă pricep așa bine.

Dar eu știu că dacă am inteligență și am 5 schimbări, de ce să nu mă folosesc de 5 proaspeți. Poate nu fac bine, dar uite că până acum am făcut bine. A fost ok, am zis eu că nu a fost ok? Dar Miculescu nu a fost ok? Mai bun mi s-a părut Miculescu”, a declarat Gigi Becali.

FCSB a făcut în total 5 schimbări pe durata meciului. Pe lângă Miculescu și Djokovic, pe teren au mai intrat Lixandru, Crețu și Radaslavescu. Prospețimea din echipa lui Becali și-a spus cuvântul.

FCSB a strâns 21 de puncte

“Pe mine mă interesează Miculescu, să iau bani mulți pe el. Păi da, nu ați văzut? Nu știți cum fac? Voi sunteți cu ale voastre, eu sunt cu ale mele. Că nu e numai meciul de câștigat, trebuie și de promovat jucătorii, sunt mai multe lucruri.

Păi nu ai văzut, Tavi Popescu a strălucit Tavi Popescu? Nu a jucat nimic, dar l-am lăsat în teren, lasă-l în teren să își revină. Ce să faci? Asta e! Nu ai văzut că am făcut 5 schimbări? Păi de ce? Sânge proaspăt, dacă am posiblitatea să-l folosesc”, a completat Gigi Becali.

FCSB continuă forma excelentă arătată în campionat. După 8 partide, trupa lui Gigi Becali ocupă prima poziție cu 21 de puncte. FCSB are 7 victorii și o înfrângere în acest an și este liderul Ligii I. Doar 5 goluri a primit trupa lui Charalambous în acest an și este pe locul 2 la capitolul apărare. Sepsi este fruntașă cu 4 goluri încasate.

Pentru FCSB, urmează deplasarea la Hermannstadt. Sibienii vin după o victorie clară în campionat, 3-1 cu Voluntari. Echipa antrenată de Măldărășanu este pe locul 7 în clasament și a legat 4 meciuri fără înfrângere în acest sezon. Duelul dintre Hermannstadt și FCSB va avea loc pe 21 septembrie, de la ora 20:00.

