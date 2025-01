De ce l-a scos la pauză Ange Postecoglou pe Radu Drăgușin în Everton – Tottenham 3-2. Explicațiile antrenorului grec

Etapa 22 din Premier League a însemnat un nou dezastru pentru Tottenham, Ange Postecoglou a dezvăluit de ce l-a înlocuit pe Radu Drăgușin la pauză.

Ange Postecoglou a dat cărțile pe față după Everton – Tottenham 3-2

Tottenham traversează un sezon de coșmar în Premier League. Spurs a cedat în etapa 22 în deplasarea cu Everton, echipa recent preluată de David Moyes. La pauză, tabela arăta 3-0 pentru gazde (Calvert-Lewin 13, Ndiaye 30, Gray ag. 45+7).

Kulusevski (77) și Richarlison (90+2) au marcat pentru oaspeți după pauză, dar a fost în zadar. Românul Radu Drăgușin a avut și el un meci teribil, Antrenorul său a venit cu explicații după meci.

„Din cauza asta a ieșit!”

„Nu am putut controla jocul. Ne-am chinuit cu şi fără minge. Am avut câteva şanse de care trebuia să profităm la începutul meciului, dar nu a fost suficient.

Avem probleme. Pur şi simplu am avut 11 jucători pregătiţi să înceapă acest meci. Nu am avut control şi Everton a profitat, am plătit preţul pentru asta. Radu (n.r. Drăguşin) a trebuit să iasă de pe teren din cauza tăieturii adânci.

În a doua repriză am avut momentele noastre bune. Am început bine şi cred că Richarlison a făcut diferenţa. Şi prezenţa lui Mikey Moore ne-a oferit ceva pe flancul stâng”, a declarat Ange Postecoglou, citat de

Radu Drăgușin, lovit serios de către adversarul său

Cu moralul afectat deja în urma celor petrecute în prima repriză, Radu Drăgușin a mai încasat o lovitură, la propriu. Dominic Calvert-Lewin, atacantul lui Everton, l-a lovit cu putere.

Mai exact, acesta i-a aplicat o lovitură cu brațul fundașului român, iar Radu Drăgușin a început să sângereze. Doctorii au intrat imediat pentru a rezolva problema, cosându-i rana, dar antrenorul său a decis să nu îl mai lase să continue după pauză.

Deși a jucat doar în prima parte a meciului, Radu Drăgușin nu a scăpat de critici. Specialiștii de la Sofascore l-au notat pe tânărul internațional român cu 6,1, la fel ca pe Archie Gray, cei doi fiind cei mai slabi oameni ai lui Tottenham cu Everton.