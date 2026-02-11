Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce l-a transferat Universitatea Craiova pe Iamandache din liga secundă: “Vrem jucători cu foame! Are o oportunitate pe viaţă”

Universitatea Craiova a mutat prudent în mercato de iarnă, aducându-l pe Alexandru Iamandache. Mario Felgueiras explică strategia oltenilor pe piața de transferuri.
Alex Bodnariu
11.02.2026 | 09:00
De ce l-a transferat Universitatea Craiova pe Alexandru Iamandache. Mario Felgueiras a spus tot!
Universitatea Craiova s-a numărat printre echipele din Superligă care au mutat timid în această iarnă pe piața de mercato. Oltenii au cumpărat un jucător, pe Alexandru Iamandache, de la CS Afumați, din Liga a doua, iar Mario Felgueiras a explicat motivele din spatele acestei achiziții.

Oltenii, tăcuți pe piața transferurilor în această iarnă

Oltenii au un lot puternic în acest sezon. În vară, Mihai Rotaru a investit bani serioși pentru a lua titlul, iar rezultatele s-au văzut. Universitatea Craiova ocupă, după 26 de etape, primul loc în Superliga României, iar suporterii visează deja la un trofeu.

Oficialii clubului au reușit să păstreze în această iarnă jucătorii de bază, deși au existat oferte. Steven Nsimba, golgheterul echipei, putea pleca în China pe bani mulți, însă atacantul francez a ales să rămână în Bănie pentru a lua titlul cu Universitatea Craiova.

De ce l-a transferat Universitatea Craiova pe Alexandru Iamandache. Mario Felgueiras a spus tot!

Mario Felgueiras a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre politica de transferuri din această iarnă. Oficialul Universității Craiova a spus câteva cuvinte despre noul jucător al oltenilor, Alexandru Iamandache, în care are multă încredere.

„Iamandache este un jucător care era de mult timp pe lista noastră. Are o calitate care credem că se potrivește stilului nostru. Avem nevoie de jucători români, jucători cu foame. Este o oportunitate pentru viața sa. Nu voi minți. Am mai avut jucători pe listă, însă este greu, pentru că avem un lot cu multă calitate, un lot echilibrat. Suntem conștienți că pot veni accidentări și suspendări. Este importantă și partea financiară. Avem nevoie de un minimum de jucători români. Sunt multe lucruri care contează. Este important și că nu au plecat jucători de bază. Lotul a rămas. A fost o discuție despre plecarea lui Nsimba. Avea o ofertă foarte bună. A spus că vrea să rămână ca să ne îndeplinim obiectivul. A fost o mândrie pentru noi. Înseamnă foarte mult pentru noi.

Doar talentul nu este de ajuns. Avem nevoie de principii și de etică. Avem nevoie de jucători care să respecte totul. Iamandache a făcut performanțe în Liga a doua. Eu nu spun că un jucător este slab sau bun. Un jucător este potrivit sau nu pentru o echipă. Mulți jucători cu valoare au venit la Craiova, dar nu au făcut performanță. Nu putem spune că acei jucători au fost slabi. Noi credem că Alex Iamandache va avea un context de care va profita și se va descurca. El este aripă dreaptă”, a spus Mario Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.

  • 26 de ani are Alexandru Iamandache, noul jucător al oltenilor
  • 8 goluri în 17 meciuri a reușit să înscrie Alexandru Iamandache în acest sezon de liga a doua
