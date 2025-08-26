Sport

„De ce l-a vrut Gigi Becali foarte tare pe Alibec la FCSB?”. Mihai Stoica a dezvăluit totul, după ce atacantul a intrat în colimatorul patronului

Mihai Stoica a dezvăluit culisele transferului lui Denis Alibec la FCSB. Cât de mult l-a dorit Gigi Becali pe atacantul în vârstă de 34 de ani.
Răzvan Rădulescu
26.08.2025 | 09:45
De ce la vrut Gigi Becali foarte tare pe Alibec la FCSB Mihai Stoica a dezvaluit totul dupa ce atacantul a intrat in colimatorul patronului
Gigi Becali l-a vrut foarte mult pe Denis Alibec la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit motivele. Foto: colaj Fanatik.

Gigi Becali și-a criticat jucătorii după FCSB – FC Argeș, scor 0-2, în etapa a 7-a din SuperLiga. De furia patronului nu a scăpat nici Denis Alibec. Fostul atacant de la Farul a cerut o clauză specială prin care să nu fie criticat public de Gigi Becali. Omul de afaceri și-a încălcat promisiunea.

Motivul pentru care Becali l-a vrut cu orice preț pe Alibec la FCSB: „Nu e suficient pentru Gigi să ai un atacant care marchează”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Denis Alibec a semnat cu FCSB în cantonamentul echipei naționale din luna mai. Mai mult accidentat, internaționalul român nu a avut randamentul așteptat și a fost criticat recent de Gigi Becali în spațiul public.

Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care Gigi Becali l-a vrut cu orice preț pe atacantul în vârstă de 34 de ani la FCSB. Ce comparație a făcut președintele Consiliului de Administrație între Compagno și Alibec.

„De ce Gigi Becali l-a vrut foarte tare pe Alibec? Pentru Gigi nu e suficient să ai un atacant care marchează, care poate să joace cu spatele la poartă, un pivot cum era Compagno. Cât Compagno a marcat pe bandă rulantă, Gigi a fost mulțumit.

„Gigi vrea un atacant, un număr 9, care are calitate tehnică”

Când Compagno a avut scăderea aia, nu l-a mai vrut. Gigi vrea un atacant, un număr 9, care are calitate tehnică în duelurile 1 la 1. Alibec cu asta s-a evidențiat în toată cariera. 1 la 1 a fost foarte bun. Thiam are și asta, poate să joace cu spatele la poartă și are și calitate”, a declarat Mihai Stoica, la TV Prima Sport.

În schimb, Mamadou Thiam l-a impresionat pe Gigi Becali, deși atacantul adus recent de la Universitatea Cluj a evoluat doar o repriză în duelul cu FC Argeș, scor 0-2 în SuperLiga. Mihai Stoica este convins că Thiam va deveni un fotbalist extrem de util pentru FCSB.

„(n.r. Thiam?) Nu este pregătit, are calități indubitabile. Îl știe toată lumea, nu a venit acum câteva etape în campionatul nostru. Nu este pregătit fizic. E logic, nu s-a antrenat în ultima perioadă, a plecat, dar cred că va fi bine. Este un jucător bun, mie mi-a plăcut mereu. 

Înainte de a pleca în țările arabe, a jucat număr 9 la Universitatea Cluj și a făcut-o foarte bine. Când a venit, a venit mai bun și a fost folosit în margine”, au fost cuvintele lui Meme Stoica.

