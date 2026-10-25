Sport

De ce legendele lui Dinamo sunt mai unite decât cele ale Stelei! Câștigătorul „Ghetei de Aur” are răspunsul

Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
25.10.2026 | 17:32
De ce legendele lui Dinamo sunt mai unite decat cele ale Stelei Castigatorul Ghetei de Aur are raspunsul
EXCLUSIV FANATIK
Dorin Mateuț, încântat de felul cum arată Dinamo sub comanda lui Nuno Campos. Foto: Sportpictures.eu
Dorin Mateuț (61 de ani), câștigător al „Ghetei de Aur” pe vremea când era fotbalist la Dinamo, a analizat parcursul „câinilor” din acest sezon și a fost impresionat de Nuno Campos
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FANATIK a stat de vorbă cu fostul mare fotbalist al lui Dinamo după partida disputată de CS Dinamo la Buftea în compania celor de la Popești Leordeni. „Mateo” a reușit nu mai puțin de 88 de goluri în 146 de meciuri în tricoul alb-roșu și speră că Dinamo va reuși să își regăsească gloria de altă dată.

Dorin Mateuț, interviu pentru Fanatik despre noua față a lui Dinamo

Dorin Mateuț rămâne aproape de familia Dinamo și e convins că actuala echipă poate să revină în prim planul fotbalului românesc, așa cum a făcut-o de atâtea ori de-a lungul istoriei.

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Domnule Mateuț, sunteți șeful centrului de copii și juniori la CS Dinamo. Are viitor această echipă?

Pot să vă spun că de la startul campionatului am început cu jucători din propria pepinieră, ceea ce e de lăudat pentru că acești copii s-au întâlnit pentru prima oară să evolueze în Liga 2 împreună și să facă antrenamente la un nivel mai înalt. Cred că vor crește cu timpul și lucrurile vor fi mult mai bune din iarnă.

Viitorul sună bine la Dinamo

Sunt copii talentați la academie?

– Foarte mulți și avem un centru foarte bun. Juniorii vor crește alături de această echipă și sunt mulți copii de 16, 17 și 18 ani care au mare potențial. E frustrant însă când pierzi atâtea meciuri, dar pentru ei e o experiență foarte bună și credem cu toții că acești jucători pot deveni pioni principali pentru fotbalul românesc.

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Vine titlul la Dinamo după 20 de ani?

– Sunt prezent aproape la fiecare meci și chiar mi-aș dori ca Dinamo să redevină ce a fost și să ia campionatul, să reprezinte România și clubul cu cinste în cupele europene. Sunt pe primul loc și cred că au capacitatea asta.

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Dorin Mateuț știe care e marea schimbare adusă de Nuno Campos la Dinamo

Urmează un meci dificil împotriva lui CFR Cluj…

– O partidă foarte grea, dar ținând cont de jocul prestat de Dinamo am toată încrederea că vor reuși să se impună și să se mențină pe prima poziție.

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Ce a adus Nuno Campos în plus la Dinamo și dacă este un jucător care vă place?

– Vreau să precizez un lucru. Îmi place foarte mult sistemul de joc al noului antrenor. Este mult mai ofensiv și mai aproape de tradiția echipei Dinamo. Lucrul acesta s-a văzut până acum. Păi sunt mai mulți, începând cu portarul marocan, care ajută și jocul de construcție. Îmi plac jucătorii de mijlocul terenului: Mărginean, Cîrjan, Armstrong, avem și atacanți foarte buni.

Generația de Aur a lui Dinamo, ca o adevărată familie

Alături de ceilalți foști jucători din marea echipă ai lui Dinamo ați ieșit la o masă împreună. Păreți mult mai uniți decât Steaua 86…

–  Da, ne vedem cu toții aproape în fiecare lună, suntem mai apropiați și lucrul ăsta ne ține în priză. Mergem împreună și la meciuri și ne vedem tot timpul, chiar și săptămânal. Au fost multe meciuri în care am demonstrat că am fost o echipă mare, nu doar cu Hamburg. Cu Sampdoria, Dundee United, Anderlecht, multe partide. Noi sărbătorim performanțele pe care le-am reușit la clubul Dinamo și ne aducem aminte de acele vremuri frumoase.

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  • 2 trofee a câștigat Dorin Mateuț la Dinamo
  • 88 de goluri în 146 de meciuri are fostul mijlocaș ofensiv în cele 4 sezoane petrecute la Dinamo
  • 27 de goluri marcate are Dinamo în acest sezon, cel mai bun atac alături de U Craiova
  • 7 goluri au încasat „câinii”, cea mai bună apărare din SuperLiga
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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