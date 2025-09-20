Sport

De ce lipsește Assad din Oțelul – Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu golgheterul oltenilor. Exclusiv

Universitatea Craiova nu se va baza pe Assad la meciul cu Oțelul. De ce nu joacă golgheterul oltenilor în deplasarea din etapa a 10-a din SuperLiga.
Mihai Dragomir
20.09.2025 | 20:27
De ce nu joacă Assad contra Oțelului. Ce se întâmplă cu atacantul Craiovei. Sursa Foto: Sport Pictures.

Universitatea Craiova va juca de la ora 21:00 cu Oțelul Galați în deplasare, în cadrul etapei a 10-a din SuperLiga. Oltenii nu se vor baza pe serviciile lui Assad Al Hamlawi. De ce nu a făcut deplasarea atacantul golgheter.

Assad nu joacă în Oțelul – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova, liderul din SuperLiga, joacă în această seară contra Oțelului, în deplasare. Oltenii vor să adauge alte 3 puncte mari la zestrea de 23 strânse în primele 9 etape, însă vor trebui să o facă fără Assad.

Din informațiile FANATIK, atacantul palestinian cu 8 goluri pentru Craiova în acest sezon are o ușoară accidentare în urma antrenamentului. Mirel Rădoi nu a vrut să riște nici măcar puțin, astfel că a decis ca vârful să nu facă deplasarea la Galați.

Mirel Rădoi se așteaptă la un meci extrem de dificil cu Oțelul

Cristi Munteanu, președintele Oțelului, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că echipa lui nu se teme de Universitatea Craiova. Ulterior, la conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a spus că se așteaptă la o partidă complicată în deplasarea cu gălățenii, cunoscându-l foarte bine pe Laszlo Balint, omologul său.

„Nu va fi deloc ușor, pentru că toți își doresc să câștige împotriva liderului. Cunoaștem Oțelul, o echipă schimbată în bine, cu antrenor excelent, pe care îl cunosc de la licența pro. Analizează adversarul până la detaliu.

Ne așteaptă și prin prisma publicului un meci mult mai dificil decât cel de acasă, cu Farul. Nu contează că jucăm în deschiderea sau închiderea etapei, contează să aduni puncte și să păstrezi distanța față de adversare.”, a spus Mirel Rădoi, printre altele, la conferința de presă.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
