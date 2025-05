De ce lipsește Kader Keita de la derby-ul Dinamo – Rapid. Mijlocașul ivorian a ajuns la spital. Foto

Giuleștenii au nevoie de victorie în partida Dinamo – Rapid pentru a spera că pot prinde un loc de cupe europene, dar l-au pierdut pe Kader Keita. Acesta a fost nevoit să meargă la spital chiar înaintea jocului.

Kader Keita a ajuns la spital înainte de Dinamo – Rapid

Cu puțin timp înainte de startul , mijlocașul ivorian a postat o fotografie pe Insta Story în care se află la spital cu probleme la ochi.

Îmbrăcat în treningul Rapidului, Keita apare cu un plasture sub ochiul drept. Poza jucătorului de 24 de ani este însoțită de mesajul: ”Hai, Rapid! I will come back soon possible (n.r. – Voi reveni cât de curând posibil)”.

Conform , oficialii Rapidului au comunicat că a fost vorba de o accidentare la un antrenament, ivorianul intrând cu fața în gheata unui coechipier. Conducătorii au precizat că nu este nimic grav, doar o umflătură.

Keita a plecat rapid de la spital

Din fericire, Kader Keita nu a fost nevoit să rămână internat în spital după această întâmplare. Mijlocașul a primit îngrijiri și a putut să ajungă în timp util pe Arena Națională pentru a-și susține coechipierii.

Jucătorul ivorian a fost , dar giuleștenii au o clauză prin care îl pot achiziționa definitiv la finalul actualului sezon.

”Am jucat de patru sau de cinci ori împotriva Rapidului de când sunt în România. Rapid este un club mare aici. Toată lumea știe Rapidul, este un club organizat, cu mulți suporteri, de care îmi place foarte mult, cu o atmosferă nebună pe stadion. Ca fotbalist, este o adevărată plăcere să joci într-o astfel de atmosferă”, a declarat Keita, după ce a semnat cu ”alb-vișiniii”.