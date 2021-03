De ce lipsește Lora de la Vorbește Lumea. Cove a dat vestea tristă

Astăzi, telespectatorii Vorbește Lumea de la ProTV au primit o veste proastă: Lora nu va fi prezentă în emisiune. Prezentatorul TV a dezvăluit și ce s-a întâmplat, de fapt, cu colega lui din platou. De ce lipsește Lora de la Vorbește Lumea?

Conform spuselor lui Cove, de vină ar fi niște probleme de sănătate care au forțat-o să rămână acasă. Teoretic, prezentatoarea TV ar trebui să revină mâine în platou, dar rămâne de văzut dacă acest lucru va fi posibil.

“Din păcate, astăzi nu va fi și Lora alături de noi, este bolnăvioară. Lora, multă sănătate și îți promit că mâine, când vei reveni, îți voi face o primire epocală”, a anunțat Cove, la ProTV.

De ce lipsește Lora de la Vorbește Lumea

După ce a ajuns în platou și Anna Lesko, Cove a încercat să destindă atmosfera cu o glumă. “Adela este acasă, însărcinată, Lora este tot acasă, bolnavă, rămâne de văzut ce se întâmplă mâine cu Anna”, a afirmat Cove.

Recent, Lora le-a dat de bănuit urmăritorilor ei după ce a recunoscut că are… grețuri matinale. A susținut însă că este vorba doar despre o saturație a corpului ei în privința consumului de carne. De altfel, în prezent, Lora consumă doar produse vegetariene.

“Am făcut o prostie, am mâncat ce nu trebuia. Mi-am stricat regimul alimentar, am început cu brânzică, cu dulce, cu o bezea… Am exagerat și m-am trezit greu azi dimineață!”, i-a mărturisit atunci Lora lui Cove, la Vorbește Lumea.

Ce spunea Lora despre momentul în care va deveni mamă

Artista se iubește cu Ionuț Ghenu, iar ideea de a deveni părinți nu este una nouă. Lora nu s-a ferit să recunoască și în trecut că își dorește să aibă copii. Rămâne de văzut dacă bănuielile lui Cove din ultima vreme se adeveresc sau dacă este vorba doar despre probleme de sănătate.

„Ăsta cred că e cel mai mare defect al meu, încep să îl simt ca pe un defect, că pun cariera pe primul loc. Cred, cumva, că asta ar fi ordinea firească a lucrurilor. Să faci o casă într-un anumit fel, să fie totul pregătit perfect și după aceea să vină copilul.

Dar vorbesc cu foarte multe femei care îmi spun să nu mai fac asta, [pentru că] nu are sens. Vin toate când trebuie să vină, nu trebuie să mai amân formarea unei familii”, a mărturisit Lora, pentru Revista Viva.

