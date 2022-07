De ce lipsește Natalia Mateuț de la Antena Stars. Andrei Ștefănescu a apărut singur în direct! Ce s-a întâmplat

Natalia Mateuț l-a lăsat singur la matinal pe Andrei Ștefănescu pentru câteva zile. Prezentatorul a făcut anunțul, iar colega lui a explicat în mediul online faptul că este prinsă cu o altă activitate, însă care ține tot de postul de televiziune Antena Stars.

și rar se întâmplă ca unul dintre ei să lipsească. În urmă cu aproximativ o lună,

De data aceasta, a venit rândul colegei sale. Miercuri, 13 iulie, Andrei Ștefănescu a început matinalul împreună cu două frumoase domnișoare și a anunțat că pentru câteva zile, colega lui va lipsi, fără a da mai multe detalii.

Pe de altă parte, pe contul său de Instagram, Natalia Mateuț a publicat mai multe imagini din drum spre mare. Vedeta nu merge să se relaxeze, însă.

Natalia Mateuț filmează alături de Dima Trofim

Natalia Mateuț a dezvăluit că filmează pe litoral un promo pentru un nou proiect, nu singură, ci alături de Dima Trofim. De menționat este faptul că

Având în vedere că în ultimele zile s-a adus în discuție acest lucru, cel mai probabil, odată cu venirea verii, show-ul se va muta pe litoral.

„Bună dimineață, am plecat și am și ajuns la mare. Astăzi filmăm un promo foarte frumos. Avem multă treabă, avem de filmat multicel, din ce am înțeles.

Vremea este minunată. Înțeleg că vot fi 40 de grade, așa că se anunță o zi destul de lungă”, a dezvăluit Natalia Mateuț în mediul online.

De altfel, Andrei Ștefănescu le-a spus domnișoarelor care îi țin deocamdată companie în emisiune că speră să rămână alături de el și în restul săptămânii, deoarece nu-i place deloc să fie sigur.