Sport

Cum se califică Dinamo în sferturile Cupei după 5-2 cu Chindia. Ce rezultat îi trebuie în duelul cu Craiova

Mihai Dragomir
28.10.2026 | 21:10
Cum se califica Dinamo in sferturile Cupei dupa 52 cu Chindia Ce rezultat ii trebuie in duelul cu Craiova
SPECIAL FANATIK
Totul pentru calificarea în sferturi. Ce trebuie să mai facă Dinamo în Cupă. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
Dinamo a jucat miercuri seară acasă cu Chindia în etapa a 2-a din grupele Cupei. Trupa lui Nuno Campos își dorește să ajungă în sferturile competiției. Vezi pe Fanatik.ro ce trebuie să mai facă.
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Dinamo vrea în acest sezon să meargă mai departe în Cupă. „Câinii” au primit miercuri seară vizita Chindiei, în etapa a 2-a. Echipa lui Nuno Campos va juca ultima rundă în deplasare, cu deținătoarea trofeului: Universitatea Craiova. Cum arată calculele pentru o calificare a formației bucureștene.

Dinamo, succes fără probleme cu Chindia

Dinamo nu a avut probleme în disputa cu Chindia. „Câinii” conduceau încă de la pauză cu 2-0, după o primă repriză pe care au dominat-o. Portughezul Diogo Pinto și-a trecut în cont o „dublă” în primele 45 de minute. Repriza secundă a oferit show total. Pinto a mai marcat o dată în minutul 65. Zandbergen, care ratase uluitor în minutul 52, a punctat ulterior în minutele 84 și 90+3. Dâmbovițenii au sperat la mai multe după ce Rareș Mihai și Bogdan Petre înscriau pe finalul reprizei secunde și își apropiau echipa la 2 goluri, însă a fost insuficient pentru a schimba soarta partidei. După fluierul final, echipa lui Nuno Campos a acumulat 6 puncte și își consolidează poziția fruntașă în grupă.

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Calcule Dinamo Cupă

Universitatea Craiova – Dinamo, ultimul meci al „câinilor” în grupa din Cupă

Pe 2 decembrie, Dinamo va juca în deplasare cu Universitatea Craiova în ultima etapă din grupa D. Oltenii au înaintea acestui joc o partidă cu FC Voluntari (joi, 28 octombrie), existând șanse destul de mici să plece fără cele 3 puncte de pe stadionul „Anghel Iordănescu”. Însă derby-ul dintre cele două rivale va fi important pentru ambele formații, mai ales dacă pleacă fiecare cu câte 6 puncte înaintea fluierului de start. Dinamo are o situație extrem de avantajoasă grație golaverajului (+6). Un rezultat de egalitate în Bănie va fi arhisuficient pentru a asigura calificarea în sferturile de finală chiar de pe primul loc. O eventuală înfrângere ar aduce biletul calificării în sferturi de pe poziția secundă. Cert este că ambele rivale vor duce o luptă de orgoliu pentru a încheia grupa pe prima poziție.

Parcursul lui Dinamo în Cupă în ultimele sezoane

Dinamo a revenit în SuperLiga în vara anului 2023. În primul sezon de la întoarcerea pe prima scenă, 2023/2024, „câinii” au părăsit Cupa încă din faza grupelor. Dinamo încheia atunci pe locul 4 în grupa C, unde s-au mai aflat FCU Craiova, Oțelul, FCSB, SCM Zalău și FC Bihor. Sezonul următor, formația din „Ștefan cel Mare” ieșea tot din faza grupelor. „Alb-roșii” se clasau pe poziția a 5-a într-o grupă cu Metalul Buzău, FCSB, Universitatea Craiova, Petrolul și Agricola Borcea.

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Stagiunea trecută, Dinamo se oprea în semifinale, unde Universitatea Craiova o elimina cu 4-1 la loviturile de departajare. Ultima finală atinsă de Dinamo a fost cea din sezonul 2015/2016, când pierdea, tot la loviturile de pedeapsă, contra CFR-ului. În ultimii 10 ani, Universitatea Craiova este echipa care a eliminat Dinamo de 3 ori din Cupă (16/17, 17/18 și 25/26). Totuși, în sezonul 1999/2000, Dinamo reușea să pună mâna pe trofeu chiar după o finală cu oltenii. „Câinii” se impuneau cu 2-0, grație golurilor semnate de Marius Niculae și regretatul Cătălin Hîldan.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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