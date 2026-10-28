Cum se califică Dinamo în sferturile Cupei după 5-2 cu Chindia. Ce rezultat îi trebuie în duelul cu Craiova

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Dinamo vrea în acest sezon să meargă mai departe în Cupă. „Câinii” au primit miercuri seară vizita Chindiei, . Echipa lui Nuno Campos va juca ultima rundă în deplasare, cu deținătoarea trofeului: Universitatea Craiova. Cum arată calculele pentru o calificare a formației bucureștene.

Dinamo, succes fără probleme cu Chindia

Dinamo nu a avut probleme în disputa cu Chindia. „Câinii” conduceau încă de la pauză cu 2-0, după o primă repriză pe care au dominat-o. Portughezul Diogo Pinto și-a trecut în cont o „dublă” în primele 45 de minute. Repriza secundă a oferit show total. Pinto a mai marcat o dată în minutul 65. Zandbergen, care , a punctat ulterior în minutele 84 și 90+3. Dâmbovițenii au sperat la mai multe după ce Rareș Mihai și Bogdan Petre înscriau pe finalul reprizei secunde și își apropiau echipa la 2 goluri, însă a fost insuficient pentru a schimba soarta partidei. După fluierul final, echipa lui Nuno Campos a acumulat 6 puncte și își consolidează poziția fruntașă în grupă.

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Universitatea Craiova – Dinamo, ultimul meci al „câinilor” în grupa din Cupă

Pe 2 decembrie, Dinamo va juca în deplasare cu Universitatea Craiova în ultima etapă din grupa D. Oltenii au înaintea acestui joc o partidă cu FC Voluntari (joi, 28 octombrie), existând șanse destul de mici să plece fără cele 3 puncte de pe stadionul „Anghel Iordănescu”. Însă derby-ul dintre cele două rivale va fi important pentru ambele formații, mai ales dacă pleacă fiecare cu câte 6 puncte înaintea fluierului de start. Dinamo are o situație extrem de avantajoasă grație golaverajului (+6). Un rezultat de egalitate în Bănie va fi arhisuficient pentru a asigura calificarea în sferturile de finală chiar de pe primul loc. O eventuală înfrângere ar aduce biletul calificării în sferturi de pe poziția secundă. Cert este că ambele rivale vor duce o luptă de orgoliu pentru a încheia grupa pe prima poziție.

Parcursul lui Dinamo în Cupă în ultimele sezoane

Dinamo a revenit în SuperLiga în vara anului 2023. În primul sezon de la întoarcerea pe prima scenă, 2023/2024, „câinii” au părăsit Cupa încă din faza grupelor. Dinamo încheia atunci pe locul 4 în grupa C, unde s-au mai aflat FCU Craiova, Oțelul, FCSB, SCM Zalău și FC Bihor. Sezonul următor, formația din „Ștefan cel Mare” ieșea tot din faza grupelor. „Alb-roșii” se clasau pe poziția a 5-a într-o grupă cu Metalul Buzău, FCSB, Universitatea Craiova, Petrolul și Agricola Borcea.

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Stagiunea trecută, Dinamo se oprea în semifinale, unde Ultima finală atinsă de Dinamo a fost cea din sezonul 2015/2016, când pierdea, tot la loviturile de pedeapsă, contra CFR-ului. În ultimii 10 ani, Universitatea Craiova este echipa care a eliminat Dinamo de 3 ori din Cupă (16/17, 17/18 și 25/26). Totuși, în sezonul 1999/2000, Dinamo reușea să pună mâna pe trofeu chiar după o finală cu oltenii. „Câinii” se impuneau cu 2-0, grație golurilor semnate de Marius Niculae și regretatul Cătălin Hîldan.

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