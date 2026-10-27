De ce mai are nevoie Rapid pentru calificarea în sferturile Cupei după 0-0 cu Corvinul

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Rapid vrea să meargă mai departe în Cupă. Giuleștenii au jucat marți seară în deplasare cu Corvinul, . Echipa lui Daniel Pancu va juca ultima rundă pe teren propriu, iar calculele pentru calificarea în sferturi se complică după 0-0 la Petroșani.

Rapid, doar egal cu Corvinul

Rapid s-a deplasat la Petroșani pentru duelul cu Corvinul din etapa a 2-a din grupele Cupei. Dacă în campionat, în etapa a 12-a, pe teren propriu, acum nu au mai avut parte de același rezultat. Remiza albă înregistrată complică situația pentru ultima rundă. Mai exact, pe 2 decembrie, se vor juca toate meciurile din etapa a 3-a din grupele Cupei. Tot atunci, giuleștenii vor fi interesați nu doar de partida lor cu UTA, ci și de rezultatul partidei Poli Timișoara – Corvinul Hunedoara.

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Rapid – UTA, meciul din etapa a 3-a a grupelor Cupei care decide totul

UTA, care , este una dintre pretendentele la calificarea în sferturi. Arădenii conduc clasamentul (4 puncte) grație golaverajului superior (+3), urmați de Rapid și Corvinul, cu același punctaj. Meciul de pe 2 decembrie cu UTA devine „finala” grupei. Rapid va fi obligată să dea totul pe Giulești pentru a-și asigura calificarea mai departe. O victorie cu UTA în ultima etapă o va duce pe Rapid la 7 puncte și o califică direct în sferturi, indiferent de rezultatul dintre Poli Timișoara și Corvinul.

Însă, dacă va obține un nou egal sau dacă va pierde cu UTA, situația va fi cu totul alta. Arădenii ar deveni, într-un asemenea scenariu, siguri de calificarea mai departe, iar Rapid ar putea fi devansată de Corvinul, dacă hunedorenii vor câștiga la scor duelul cu Poli. Echipa lui Dan Alexa are 0 puncte, urmând să joace joi, 28 octombrie, cu Minerul Lupeni. Dacă Poli câștigă această partidă, duelul cu Corvinul va fi și mai interesant pentru situația finală a clasamentului din această grupă. Există posibilitatea ca Rapid să fie devansată la final atât de Corvinul, cât și de Poli Timișoara, dacă giuleștenii pierd cu UTA, iar cele două formații numite inițial fac un egal cu multe goluri (cu condiția ca Poli să câștige meciul cu Minerul Lupeni înainte*).

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Situația din clasamentul grupei înaintea meciului Minerul Lupeni – Poli Timișoara, din etapa a 2-a:

Ce a făcut Rapid în Cupă de la revenirea în primul eșalon

Rapid a revenit în SuperLiga în primăvara anului 2021. Primul sezon pe prima scenă din România a fost 2021/2022, iar parcursul din Cupă s-a oprit prematur. Giuleștenii erau eliminați în șaisprezecimi de „frații” de la Poli Timișoara (scor 0-2). Sezonul 2022/2023 a fost primul în care competiția a trecut la formatul actual, cu grupe. Rapid încheia atunci pe locul 4 într-o grupă din care au mai făcut parte CFR, U Cluj, Farul, Dumbrăvița și Alexandria. Povestea s-a repetat și sezonul următor, doar că giuleștenii terminau pe 3. În grupa lor s-au mai aflat U Cluj, CFR, CSA Steaua, Alexandria și FC Botoșani.

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Cel mai bun parcurs a fost cel din sezonul 2024/2025. Rapid mergea mai departe de pe locul 2 al grupei A, unde se mai aflau CFR, Botoșani, Afumați, Ceahlăul și FC Argeș. Echipa de sub Podul Grant elimina Metalul Buzău în sferturi (scor 3-0), dar se oprea în semifinale. Hermannstadt, care avea să joace și să piardă finala din acea stagiune, elimina Rapid cu scorul de 2-1. Sezonul trecut, Rapid ieșea, din nou, din faza grupelor, după ce terminase pe locul 3. În grupa giuleștenilor s-au mai aflat FC Argeș, CFR, Dumbrăvița, Metaloglobus și Slatina.

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