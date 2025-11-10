De ce mai era, de fapt, în libertate criminalul din Teleorman? Tânăra victimă, ucisă cu copilul în brațe. Motivul revoltător care a șocat o țară întreagă

ADVERTISEMENT

În Teleorman, o tânără mamă a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit, chiar în fața fiului ei de trei ani. Bărbatul se afla în libertate, chiar dacă o violase cu doar câteva săptămâni înainte și, mai mult, avea ordin de protecție emis pe numele lui. Cum a fost posibil ca acesta să acționeze fără restricții? Descoperim motivul șocant care a ridicat semne de întrebare asupra sistemului de justiție.

Greșelile care permit ca femicidul să continue în România

După tragedia din Teleorman, în care o tânără a fost ucisă cu copilul în brațe, tot mai multe voci acuză lipsa de reacție a autorităților. Într-o declarație pentru FANATIK, Loredana Latiș, un cunoscut psiholog, atrage atenția asupra cauzelor profunde ale femicidului și a modului greșit în care este tratată violența domestică în România.

Aceasta ne dezvăluie care sunt cauzele reale din spatele acestor tragedii și ce greșeli grave a dus la creșterea numărul mare de decese.

„Un bărbat ajunge să ucidă când sistemul îi transmite că are dreptul să controleze și să pedepsească. În majoritatea cazurilor existau plângeri, semnale și avertismente ignorate. Poliția tratează violența domestică ca pe o ceartă de familie, nu ca pe o infracțiune gravă.

Lipsa intervenției la timp ucide. Avem nevoie de proceduri clare, reacții rapide și sancțiuni ferme. Mulți agresori scapă de consecințe sau primesc pedepse prea blânde. Fără aplicare reală a legii, vom continua să numărăm victime”, a mărturisit, pentru FANATIK, Loredana Latiș, președintele Academiei de Coaching din România.

De ce ordinele de protecție nu opresc tragediile?

Informația legată de lipsa reacției autorităților în cazurile de violență domestică a fost confirmată, pentru FANATIK, și de lideri sindicali din sistemul penitenciar. Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), atrage atenția asupra deprofesionalizării instituțiilor de forță și a ineficienței măsurilor existente.

„Chiar dacă ai ordin de protecție, o hârtie nu te împiedică să săvârșești o crimă. Asistăm la o indiferență a statului și la o incompetență a instrucțiilor de forță ale statului, inclusiv ale justiție.

Justiția, instituțiile de forță, poliția, penitenciarele, armata, tot ce înseamnă instituții de forță ale statului s-au deprofesionalizat în ultimul hal. Suntem la limita inferioară. Am trecut de mult de linia roșie”, a declarat Cosmin Dorobanțu, președintele Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) şi lider sindical în domeniul penitenciarelor din România.

Prețul neglijenței autorităților asupra victimelor

În continuare, în prevenirea tragediilor cauzate de violența domestică. Acesta explică de ce victimele continuă să fie ignorate și cum lipsa reacției eficiente a autorităților conduce la decese evitabile.

„Din cauza incompetenței și impotenței unor oameni aflați în aceste instituții ale statului. De asta se întâmplă toate aceste nenorociri. Puteau să-l aresteze pe bărbat de prima dată când a încălcat ordinul de protecție. Nu este un caz singular acesta cu încălcarea ordinului de protecție.

Avem N cazuri de victime ucise în urma acestor impotențe ale statului român. Vedeți cazul Gânj care a cutremurat întreaga Românie. Cazul de la Cosmopolis. Noi n-am învățat nimic din ele.

Ce nereguli repetate duc la tragedii precum cele de la Gâng și Cosmopolis?

Oricât de perfect ar fi cadrul legal, dacă oamenii care ar trebui să-l aplice sunt imperfecți, nu funcționează justiția în România. Aici vorbim despre polițiști care n-au știut să-și facă treaba, despre procurori care n-au știut să-și facă treaba, despre judecători care n-au acționat atunci când trebuiau să acționeze. Noi nu mai avem prevenție, avem doar constatări.

Nu luăm atitudine pentru că suntem foarte proști. Suntem polițiși proști, suntem judecători proști, suntem procurori proști. Suntem polițiști de penitenciare proști, suntem jandarmi proști, suntem proști din calea afară.

Pentru că nu se mai investește în formare profesională. De ani de zile, formarea profesională a acestor oameni ai statului se face doar pe hârtie.

Totul se trage de la șefi incompetenți care sunt mai preocupați să-și păstreze scaunele de șef decât să lucreze în interesul și în folosul cetățeanului.”, a mai menționat oficialul.

Vinovații din instituțiile statului ar putea scăpa nepedepsiți

Întrebat ce , potrivit celor de mai sus, nu au intervenit la timp pentru a evita o asemenea tragedie, Cosmin Dorobanțu clarifică faptul că este foarte dificil ca vinovații din instituțiile statului să fie trași la răspundere.

„În fapt, nu riscă nimic. În realitate, ar trebui să fie dați afară. Cine să-i dea afară? Tot alți incompetenți ca ei, care-i verifică și o să constate că nu s-a întâmplat nimic și că ei au acționat conform legii?

Pentru că victimele sau aparținătorii victimelor nu au suficientă energie și bani să se lupte cu instituțiile statului. Aceste instituții depravate. Nu o să vedeți niciodată vinovați acolo unde ar trebui să fie vinovați”, a ținut să mai puncteze Dorobanțu, pentru FANATIK.

Cum putem preveni tragediile cauzate de agresori necunoscuți?

Pe lângă criticile dure privind incompetența autorităților, Cosmin Dorobanțu propune și soluții concrete pentru prevenirea tragediilor cauzate de agresori.

„Am propus să existe un registru al acestor agresori. Să fie postat online, iar o femeie care intră într-o relație cu un tip să-i caute numele și prenumele pe internet și dacă îl găsești în acest registru, să nu mai intre în relație cu acea persoană. Măcar să prevenim în anumite situații.

Nu avem mecanisme, momentan, ca femeia care intră în relație cu un asemenea individ să știe ceva despre individul respectiv, pentru că se dedublează. La început, orice psihopat din acesta se poartă frumos cu femeile până ajunge să le terorizeze și să le omoare.

Iar statul român nu face nimic în sensul acesta. Absolut nimic. Nici măcar nu este în stare să facă un registru al acestor agresori pe care statul i-a descoperit că sunt agresori”, a încheiat președintele Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP).

Explicațiile IPJ Teleorman în urma crimei care a șocat țara

În comuna Beciu, județul Teleorman, o crimă oribilă a zguduit întreaga țară, o tânără mamă a trei copii a fost ucisă cu peste 15 lovituri de cuțit de propriul soț. Ca urmare a tragediei, conducerea Poliției Române, împreună cu o echipă de polițiști din cadrul IGPR, s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman pentru a efectua verificări privind modul în care polițiștii au gestionat situația înainte de comiterea infracțiunii de omor calificat.