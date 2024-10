„De ce marcăm atât de mult?”. Fostul mare atacant român a analizat ofensiva naționalei lui Mircea Lucescu

cu maximum de puncte, iar marți seara echipa de pe ultimul loc care a înregistrat numai eșecuri până acum.

Rodion Cămătaru analizează forța ofensivă a naționalei României

România a câștigat clar toate cele trei meciuri de până acum din cu Kosovo, Lituania și Cipru, dar lucrul cel mai îmbucurător este faptul că, spre deosebire de perioada Edi Iordănescu, „tricolorii” au dat dovadă de un apetit ofensiv ieșit din comun.

E drept, și adversarii au fost de o valoare mult mai scăzută, dar să înscrii trei goluri în fiecare meci nu e o performanță ușor de obținut. Iar despre cum a fost ea obținută a vorbit în direct la și Rodion Cămătaru, fostul mare atacant al echipei naționale.

„Vorbind despre atacanții echipei naționale, de ce marcăm atât de mult? Care ar fi explicația? Noi nu eram obișnuiți să aven 2-0 din minutul 20…”, a deschis discuția moderatorul Cristi Coste la emisiunea pe care o puteți urmări LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Nu marchează atacanții, am văzut că au făcut-o mijlocașii… Man, Răzvan Marin… Dar și echipele sunt așa cum sunt, ce vreți, să fie 1-0 cu Cipru? Mi s-a părut o echipă modestă rău. Dacă am marcat atât de mult, noi analizăm prin prisma celeilalte echipe…

Dar ca acum, noi nu prea am mai marcat așa de multe goluri. E și Mircea Lucescu acolo, îi simte pe jucători, știe cu cine să înceapă, moralul e foarte ridicat, a rămas așa de la Campionatul European”, și-a început Rodion Cămătaru analiza pe compartimentul ofensiv al „tricolorilor”.

„Sunt discuții cu atacanții. Compartimentul ofensiv este cel mai criticat, ca să spunem așa… Poate exceptându-l pe Drăguș, convocările au stârnit discuții. Ce nouar vedeți pentru viitorul naționalei României? Variantele despre care vorbesc oamenii de fotbal sunt Louis Munteanu, Bîrligea…”, l-a provocat apoi moderatorul.

„Poate aici nu prea avem un nouar adevărat, nu prea au ieșit în evidență în ultimul timp. Dar, pe parcurs, cine știe… Nu pot să spun acum despre cine ar fi nouar pe viitor.

Am văzut că Louis Muntenau a marcat trei goluri la meciul naționalei de tineret, e un atacant bun, are simțul porții. Bîrligea la fel. Are calități, dar trebuie să marcheze și în campionat ca să-l cheme la națională”, a mai spus Rodion Cămătaru la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

