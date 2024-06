De ce marii campioni ai României o susțin pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei. Detalii de culise din relația cu familia Iordănescu

Gabriela Firea (51 de ani) este candidatul PSD la alegerile locale din data de 9 iunie. Lupta pentru șefia Bucureștiului este extrem de strânsă, dar

Gabriela Firea, susținută la Primăria Capitalei de legendele sportului românesc

Gabriela Firea speră să conducă din nou Bucureștiul, capitală a cărei primar a mai fost în perioada 2016-2020. În tentativa de a obține un nou mandat, Firea are parte de susținerea unor foști mari campioni ai României, precum Ilie Năstase, Anghel Iordănescu, Nadia Comăneci, Elisabeta Lipă sau Gabriela Szabo.

„Mă onorează, chiar mă onorează faptul că au ieșit în aceste zile, în care mulți se feresc să mai dea mesaje, chiar pentru oameni care ar trebui să fie apreciați pentru ceea ce fac. Nu pentru cum arată sau dacă ne place o persoană, dacă ne e simpatică sau nu.

Mă onorează. Nu le-am făcut nimic. Eu muncesc să mă ridic la nivelul așteptărilor. Probabil și pentru că am fost foarte apropiată de fenomenul sportiv, am investit mult în sport în mandatul meu. Am tratat cu mult respet și sportul competițional profesionist și sportul de masă. Am avut grijă să se pregătească și sportul școlar. Copii de la licee sau de la facultăți. Pentru că și așa pot apărea profesioniști.

Ne-am întâlnit (n.r – cu Nadia Comăneci) la primărie și a participat la câteva evenimente. Mi-a spus că i-a plăcut ce am făcut la Ministerul Familiei pentru femei, susținerea cuplurilor infertile. S-au născut 1000 de copii și sunt 2200 de sarcini în evoluție și vreau să continue acest proiect la București.

Din păcate, la Minister nu s-a mai finanțat după ce am plecat eu de acolo. Sunt proiecte concrete pentru familii, pentru femei, pentru bărbați, pentru copii și cred că aceste lucruri i-au determinat să îmi trimită atâtea mesaje de susținere”, a declarat Gabriela Firea, în exclusivitate la emisiunea „Sport și Politică” cu Horia Ivanovici.

printre numele sonore fiind Cristian Popescu-Piedone (PUSL), Nicușor Dan (independent), Mihai Enache (AUR) sau Sebastian Burduja (PNL).

Secretele relației de prietenie cu familia Iordănescu: „Avem aceleași valori”

Gabriela Firea a dezvăluit cum ea și soțul său, primarul Voluntariului, Florentin Pandele, s-au împrietenit cu familia Iordănescu. Stadionul „Anghel Iordănescu”, pe care joacă FC Voluntari, poartă numele fostului selecționer.

„(n.r. – De unde prietenia cu familia Iordănescu? Cum v-ați împrietenit?) Sincer, prin soț. Soțul meu era prieten. Nu are nicio legătură cu politica. Ne-am apropiat pentru că sunt la fel ca și noi o familie foarte credincioasă.

Și la ei și la noi familia e chiar familie și își susțin nepoții, copiii. Și ei la fel ca și noi au mulți copii. Întâi credința ne-a unit, apoi sportul. Avem aceleași valori. Asta ne-a unit. Chiar săptămâna trecută, Andrei, băiatul domnului Anghel Iordănescu, a fost la Athos și ne-au adus și nouă mir, cruciulițe.

Și sunt atât de fericită când văd tineri care sunt credincioși, muncitori, familiști. Mulți tineri sunt așa”, a adăugat candidatul din partea PSD la Primăria Capitalei.

