De ce Meme Stoica socializează foarte rar: „Anul ăsta m-am văzut doar cu Dan Petrescu”. Exclusiv

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Fiind pasionat de munca sa, Meme Stoica este și un om foarte ocupat, după cum mărturisește. Partea proastă, trebuie să aibă mereu telefonul la el pentru a rezolva diverse probleme sau pentru a sta de povești cu Gigi Becali, când patronul echipei are nelămuriri.

Meme Stoica recunoaște că nu este un tip sociabil și nu vrea să iasă „cu prietenii” prea des

„Eu trebuie să am telefonul lângă mine, dacă Gigi mă sună trebuie să răspund, serviciul meu e permanent. La mine e un mod e viață, eu așa sunt obișnuit”, a explicat Stoica la MM la FANATIK. Fără niciun regret, recunoaște că nu este un fan al ieșirilor, astfel că poate număra pe degetele de la o mână persoanele cu care se vede, și așa destul de rar.

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„Mie îmi e foarte greu să relaționez. Evit să mă întâlnesc cu oamenii, nu că nu-mi plac, dar am foarte puțini cu care mă întâlnesc. În afara de cei cu care colaborez, pe degetele de la o mână, clar. Că nu se pun cu cei cu care te vezi o dată pe an.

Ai să râzi, dar eu în afara de Andrei Hrebenciuc, care mi-e prieten bun, de , Cosmin Olăroiu, eu nu mă întâlnesc cu nimeni, să ieșim undeva la o masă, sau undeva. Cu ei mă văd o dată sau de două ori pe an. Sunt sălbatic, nu știu”, a povestit Meme Stoica.

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Meme Stoica a dezvăluit că în 2026 s-a întâlnit doar cu Dan Petrescu, fostul antrenor al lui CFR Cluj

„Eroii sunt solitari. Baciu știa ce știa. Ăsta-i felul tău de-a fi”, a glumit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. O aluzie la declarația lui pentru modul în care conduce clubul de atâția ani.

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În replică, Meme Stoica a dezvăluit că în 2026, deși au trecut peste 7 luni, nu s-a văzut cu nimeni altcineva decât cu Dan Petrescu, bunul său prieten. „Anul ăsta m-am întâlnit cu Dan Petrescu. Eu am foarte mulți prieteni cu care nu mă întâlnesc. Am prieten cu care mă tot ameninț, dar nu ne vedem. Oamenii sunt ocupați, eu sunt extrem de ocupat”, a concluzionat Meme Stoica.

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