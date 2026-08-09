Sport

De ce Meme Stoica socializează foarte rar: „Anul ăsta m-am văzut doar cu Dan Petrescu”. Exclusiv

Meme Stoica recunoaște că nu este un tip căruia să-i placă să socializeze prea des, din contră. Conducătorul celor de la FCSB spune că poate număra pe degetele de la o mână prietenii.
Flaviu Popa
09.08.2026 | 08:15
De ce Meme Stoica socializeaza foarte rar Anul asta mam vazut doar cu Dan Petrescu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Meme Stoica recunoaște că s-a întâlnit cu Dan Petrescu
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Fiind pasionat de munca sa, Meme Stoica este și un om foarte ocupat, după cum mărturisește. Partea proastă, trebuie să aibă mereu telefonul la el pentru a rezolva diverse probleme sau pentru a sta de povești cu Gigi Becali, când patronul echipei are nelămuriri.

Meme Stoica recunoaște că nu este un tip sociabil și nu vrea să iasă „cu prietenii” prea des

„Eu trebuie să am telefonul lângă mine, dacă Gigi mă sună trebuie să răspund, serviciul meu e permanent. La mine e un mod e viață, eu așa sunt obișnuit”, a explicat Stoica la MM la FANATIK. Fără niciun regret, recunoaște că nu este un fan al ieșirilor, astfel că poate număra pe degetele de la o mână persoanele cu care se vede, și așa destul de rar.

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„Mie îmi e foarte greu să relaționez. Evit să mă întâlnesc cu oamenii, nu că nu-mi plac, dar am foarte puțini cu care mă întâlnesc. În afara de cei cu care colaborez, pe degetele de la o mână, clar. Că nu se pun cu cei cu care te vezi o dată pe an.

Ai să râzi, dar eu în afara de Andrei Hrebenciuc, care mi-e prieten bun, de Patrick Borcea, Cristi Borcea, Cosmin Olăroiu, eu nu mă întâlnesc cu nimeni, să ieșim undeva la o masă, sau undeva. Cu ei mă văd o dată sau de două ori pe an. Sunt sălbatic, nu știu”, a povestit Meme Stoica.

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Meme Stoica a dezvăluit că în 2026 s-a întâlnit doar cu Dan Petrescu, fostul antrenor al lui CFR Cluj

„Eroii sunt solitari. Baciu știa ce știa. Ăsta-i felul tău de-a fi”, a glumit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. O aluzie la declarația lui Marius Baciu, cel care îl făcea pe Meme Stoica „erou” pentru modul în care conduce clubul de atâția ani.

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În replică, Meme Stoica a dezvăluit că în 2026, deși au trecut peste 7 luni, nu s-a văzut cu nimeni altcineva decât cu Dan Petrescu, bunul său prieten. „Anul ăsta m-am întâlnit cu Dan Petrescu. Eu am foarte mulți prieteni cu care nu mă întâlnesc. Am prieten cu care mă tot ameninț, dar nu ne vedem. Oamenii sunt ocupați, eu sunt extrem de ocupat”, a concluzionat Meme Stoica.

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De ce Meme Stoica socializează foarte rar?

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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