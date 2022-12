De ce merită să vezi Avatar 2. Personajele principale, eclipsate de fauna marină

Avatar 2 este disponibil din 16 decembrie 2022 și în cinematografele din România, după o așteptare de 13 ani de la lansarea primei părți!

Pelicula lui James Cameron surprinde și mai mult în partea a doua, iar FANATIK vă spune de ce merită sau nu să vizionați producția!

Avatar 2 aduce și mai multă emoție

Aventurile oamenilor Cerului continuă pe Pandora și, deși v-ați aștepta ca anumite personaje să iasă foarte mult în evidență, s-ar putea să aveți niște surprize!

Pentru început, e bine de spus doar atât: emoția atinge cote înalte și e garantată de niște creaturi marine de care vă veți îndrăgosti iremediabil.

Dincolo de bătăliile dintre populația aborigenă Na vi și oamenii care au ajuns pe Pandora pentru a o coloniza, filmul surprinde prin capacitatea de a te pune în toate stările posibile în doar câteva secunde.

Unele scene ale războiului cu Oamenii Cerului, lungite până la saturație

Dacă vrei să vezi Avatar 2, trebuie să iei cu tine niște șervețele, dar și să ai nervii tari. Unele scene sunt destul de violente, iar cruzimea de care umanitatea poate să dea dovadă în această călătorie acvatică încă mai poate să șocheze!

„Avatar 2: the way of water” are mai multe plusuri decât minusuri. În primul rând, filmul merită văzut pentru peisajele absolut spectaculoase ale insulelor unde trăiește tribul Metkayna, cu care Jake Sully și familia lui intră în contact, adăpostindu-se de ”Oamenii Cerului”. Și încă ceva: membrii acestui nou trib nu sunt albaștri, ci verzi!

Relațiile care se leagă între copiii lui Sully și creaturile marine, printre care pești zburători care seamănă cu niște păsări, și mamifere uriașe pe nume tulkuni, duc fantezia la un alt nivel.

Umanoizii, eclipsați de fauna marină

Am putea spune că în Avatar 2 personajele, chiar și cele principale, sunt în multe secvențe eclipsate de aceste mamifere gigante. Multe dintre ele sunt, din păcate, ucise cu sânge rece de colonialiștii umani ajunși pe Pandora.

Felul în care tulkunii reușesc să comunice cu o parte a populației Na vi ajunsă în zona recifului emoționează încă din prima secundă. Cel care inițiază apropierea dintre aceste mamifere și umanoizii de pe Pandora este Lo ak, al doilea băiat al lui Sully.

pe care trebuie să le menționăm. Unele scene cu bătaie sunt prelungite inutil de mult, suspansul în care te ține filmul mai ales spre final devenind pe alocuri enervant, însă cu toții știm , așa că nu ne putem supăra de tot pe el!

Avatar 1, cele mai mari încasări din istorie

Dialogurile nu sunt tocmai strălucite, dar filmul oricum nu mizează pe asta. Stângăciile protagoniștilor (pe care le veți putea remarca atunci când învață să călărească un ilu – pește zburător – de pildă) sunt prezentate în prea multe minute. La un moment dat ai senzația că privești un desen animat Disney de categoria B.

Un alt inconvenient l-ar putea reprezenta durata destul de mare a filmului: 3 ore și 10 minute. Scene precum cele descrise mai sus puteau lipsi, căci povestea ar fi fost la fel de clară și fără acestea.

Avatar a fost timp de 10 ani (între 2009 și 2019) filmul cu cele mai mari încasări din istorie, depășind peste 2,8 miliarde de dolari. După relansarea recentă din China, producția și-a reocupat locul întâi la încasări, depășind „Endgame”, potrivit distribuitorului Disney.