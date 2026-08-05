De ce Mihai Stoica și Florin Tănase nu și-au vorbit timp de doi ani: „Am zis lucruri pe care le-am regretat”

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Președintele CA de la FCSB, Mihai Stoica, a respins informațiile cu privire la anumite tensiuni din vestiarul FCSB. În special cele care l-ar avea în centrul atenției pe Florin Tănase. Oficialul roș-albaștrilor a menționat că «Tase» este un jucător cu personalitate, un lider și este normal să-și exprime punctul de vedere.

Mihai Stoica și Florin Tănase nu și-au vorbit doi ani

Florin Tănase a fost doar rezervă în ultima partidă de campionat a celor de la FCSB, terminată la egalitate, scor 2-2, pe Arcul de Triumf, cu Farul, iar la finalul jocului internaționalul român s-a arătat . Fotbalistul a intrat în minutul 29, în locul lui Mihai Toma, dar supărarea nu a dispărut.

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„Da, și pentru mine a fost o surpriză netitularizarea, dar asta este. Nu știu ce plan a fost, nu mi s-a transmis nimic. Nu știu cine a făcut planul”, a spus Florin Tănase după meci.

„Am avut o ieșire și s-a supărat”

Pe seama celor întâmplate s-a speculat , lucru infirmat de către Mihai Stoica într-o intervenție TV. În plus, MM a reamintit de un episod asemănător, din urmă cu mai mulți ani, în care „Tase” a vorbit liber despre echipă, iar între cei doi s-a creat o supărare de durată.

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„Tănase e asumat şi vorbeşte fără reţineri, nu se cenzurează. Indiscutabil orice jucător care se vede lider e deranjat dacă nu joacă titular, doar că era o situaţie specială, la câteva zile după un meci. Nu se pune problema ca un căpitan de echipă, adică Florin Tănase, să fie rezervă.

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Nu a avut vreo reacţie la adresa lui Marius Baciu, iar Marius Baciu nu i-a făcut zob pe jucători la Riga, aşa cum s-a scris. Credeţi-mă că nu sunt probleme de genul ăsta. Tănase e un tip… genul lui Chipciu. Parcă Chipciu reuşeşte să stea îmbrăcat în tricoul de jucător.

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(…) Am avut un meci cu U Cluj. Era în anul în care Tănase urma să plece, am făcut 1-1 şi după meci a zis că nu avem lot. Eu am avut o ieşire şi s-a supărat. N-am vorbit 2 ani de zile. Pe tema asta! El a zis că trebuia să-i spun lui şi eu i-am zis: «Nu, tu trebuia să îmi zici mie!».

Dar şi eu am zis lucruri pe care le-am regretat la un moment dat. Nu avea sens să vorbim de lot la prima etapă când lotul nu îţi face rezultatele la primul meci”, a declarat Mihai Stoica la .