De ce Mircea Lucescu va fi îngropat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Traian Băsescu, prezent la priveghi, a jucat un rol important. Video

Mircea Lucescu va fi îngropat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. Acest lucru a fost posibil datorită unui gest făcut de Traian Băsescu în urmă cu 17 ani.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
09.04.2026 | 16:30
Traian Băsescu, omul care a jucat un rol important în faptul că Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, a venit să-și prezinte omagiile. Sursă foto: colaj Fanatik
Mii de iubitori ai fotbalului și oameni care lucrează în fenomen trec pe la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Printre aceștia și fostul președinte Traian Băsescu, cel care a avut un rol important în faptul că tehnicianul va fi îngropat cu onoruri militare.

Rolul jucat de Traian Băsescu pentru ca Mircea Lucescu să fie îngropat cu onoruri militare

Joi, 9 aprilie, în jurul prânzului, fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a făcut apariția la Arena Națională din Capitală, pentru a-și prezenta omagiile la moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu.

Acesta a luat poziție de drepți în fața sicriului cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer și s-a închinat, iar apoi a mers și a stat de vorbă cu Răzvan Lucescu. Cei doi s-au întreținut aproximativ un minut și s-au uitat la distincția pe care fostul președinte al României i-a oferit-o lui ”Il Luce”.

Traian Băsescu l-a decorat pe Mircea Lucescu cu Steaua României în grad de cavaler, după ce antrenorul a câștigat Cupa UEFA alături de Șahtior Donețk în 2009. De altfel, datorită acestei distincții, Lucescu va putea fi înmormântat cu onoruri militare.

Mesajul lui Traian Băsescu

La ieșirea de la Arena Națională, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a zăbovit în fața jurnaliștilor pentru o scurtă declarație în care și-a arătat încă o dată respectul pentru marele antrenor Mircea Lucescu.

”Am de spus un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viață extraordinară, dedicată sportului și României”, a fost mesajul transmis de fostul șef de stat, la plecarea de la priveghi.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Mii de oameni trec în aceste momente pe la Arena Națională pentru a-și lua bun rămas de la legendarul antrenor Mircea Lucescu. Oficiali din lumea sportului, jucători și foști elevi ai tehnicianului, politicieni sau oameni simpli au venit să i se închine pentru ultima dată lui ”Il Luce”.

Priveghiul de la stadion se va încheia la ora 20:00. Ziua de vineri, 10 aprilie, va începe cu drumul de la Arena Națională spre Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde va avea loc o slujbă cu începere de la ora 10:00. Apoi se va pleca spre Cimitirul Bellu, unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare. La aceste ultimele evenimente prezența a fost restricționată la cererea familiei.

Sosirea lui Traian Băsescu la Arena Națională

Moment emoționat cu Traian Băsescu și Răzvan Lucescu, lângă sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui...
iamsport.ro
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui Mircea Lucescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!