De ce Mircea Lucescu va fi îngropat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Traian Băsescu, prezent la priveghi, a jucat un rol important. Video

Mii de iubitori ai fotbalului și oameni care lucrează în fenomen trec pe la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Printre aceștia și fostul președinte Traian Băsescu, cel care a avut un rol important în faptul că tehnicianul va fi îngropat cu onoruri militare.

Rolul jucat de Traian Băsescu pentru ca Mircea Lucescu să fie îngropat cu onoruri militare

Joi, 9 aprilie, în jurul prânzului, fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a făcut apariția la Arena Națională din Capitală, pentru a-și prezenta omagiile la moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu.

Acesta a luat poziție de drepți în fața sicriului cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer și s-a închinat, iar apoi a mers și . Cei doi s-au întreținut aproximativ un minut și s-au uitat la distincția pe care fostul președinte al României i-a oferit-o lui ”Il Luce”.

Traian Băsescu l-a decorat pe Mircea Lucescu cu Steaua României în grad de cavaler, după ce antrenorul a câștigat Cupa UEFA alături de Șahtior Donețk în 2009. De altfel, datorită acestei distincții, Lucescu va putea fi înmormântat cu onoruri militare.

Mesajul lui Traian Băsescu

La ieșirea de la Arena Națională, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a zăbovit în fața jurnaliștilor pentru o scurtă declarație în care și-a arătat încă o dată respectul pentru marele antrenor Mircea Lucescu.

”Am de spus un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viață extraordinară, dedicată sportului și României”, a fost mesajul transmis de fostul șef de stat, la plecarea de la priveghi.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

pentru a-și lua bun rămas de la legendarul antrenor Mircea Lucescu. Oficiali din lumea sportului, jucători și foști elevi ai tehnicianului, politicieni sau oameni simpli au venit să i se închine pentru ultima dată lui ”Il Luce”.

Priveghiul de la stadion se va încheia la ora 20:00. Ziua de vineri, 10 aprilie, va începe cu drumul de la Arena Națională spre Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde va avea loc o slujbă cu începere de la ora 10:00. Apoi se va pleca spre Cimitirul Bellu, unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare. La aceste ultimele evenimente prezența a fost restricționată la cererea familiei.

Sosirea lui Traian Băsescu la Arena Națională