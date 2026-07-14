De ce n-a acceptat Victor Piţurcă să mai fie expert TV la Cupa Mondială! A anunţat echipele care joacă finala

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Victor Pițurcă (70 de ani) este conectat în continuare la fenomenul fotbalului, chiar dacă nu a mai fost atât de prezent în media. Fostul selecționer al României nu a mai apărut la TV ca analist, explicând în exclusivitate pentru FANATIK de ce nu a mai preluat acest rol pentru CM 2026. Ce finală vede la ediția din acest an.

Victor Pițurcă a dat cărțile pe față. De ce nu a mai fost expert TV la CM 2026

urmărește cu mare interes meciurile de la CM 2026, turneu ajuns în faza semifinalelor. Tehnicianul român a ezitat însă să mai apară la TV cu ocazia acestei competiții, mărturisind că a preferat să urmărească duelurile în propriul confort, dincolo de camere de filmat și lumina reflectoarelor din platouri.

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„Urmăresc meciurile la Mondiale, dar nu am vrut să mai fiu analist pentru că am preferat să urmăresc meciurile liniștit, e și un program foarte dificil, dar m-am obișnuit. Eu am spus de la început că Franța, Spania, Anglia și Argentina vor ajunge în semifinale. Toată lumea mizează pe Franța, care pare că e cel mai puternică, însă eu cred că va fi foarte greu în fața Spaniei și nu mi se pare că sunt favoriți!”, a spus inițial Victor Pițurcă.

Finala CM 2026 în viziunea lui Victor Pițurcă

a vorbit apoi despre marea finală de la CM 2026. În opinia fostului selecționer al României, trofeul din acest an va fi disputat de Argentina, campioana en-titre, și Spania, deținătoarea EURO 2024.

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„Spania e campioana europeană și o echipă foarte puternică. Franța nu a avut absolut nicio problemă cu echipele împotriva cărora a jucat. Cred că Argentina va trece de Anglia. E incredibil ce face Messi la 39 de ani și nu cred că un astfel de fotbalist se naște la 1.000 de ani. Până și numele Messi, e un Mesia al fotbalului. E normal ca toți jucătorii Argentinei să joace pentru el pentru că e un fotbalist uriaș, un om în adevăratul sens al cuvântului, umil și alături de toată lumea. Cred că va fi o finală Argentina – Spania”, a mai spus Victor Pițurcă în exclusivitate pentru FANATIK.

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