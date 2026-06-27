Sport

De ce n-a debutat Jayson Papeau pentru noua sa echipă din SuperLiga! A urmărit de la umbră amicalul disputat pe caniculă

UTA a câștigat meciul amical cu CSC Dumbrăvița sub privirile noii achiziții Jayson Papeau. Abia sosit la Arad, acesta a asistat din tribune la partidă și e nerăbdător să debuteze în tricoul „Bătrânei Doamne”.
Bogdan Cioara
27.06.2026 | 19:30
De ce na debutat Jayson Papeau pentru noua sa echipa din SuperLiga A urmarit de la umbra amicalul disputat pe canicula
SPECIAL FANATIK
Jayson Papeau e nerăbdător să joace primele minute în tricoul UTA-ei. Foto: Bogdan Cioara / Fanatik
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Jayson Papeau s-a alăturat zilele trecute în lotul echipei UTA. Adrian Mihalcea a preferat să îl menajeze pe mijlocașul de 30 de ani adus în această vară de la Unirea Slobozia în amicalul câștigat, scor 4-0, cu divizionara secundă CSC Dumbrăvița.

Jayson Papeau, nerăbdător să debuteze la UTA

Prezent la partidă, Jayson Papeau a schimbat câteva cuvinte cu reporterul FANATIK și s-a arătat dornic să arate ce știe pe dreptunghiul verde. În timp ce colegii săi înfruntau canicula, la 37 de grade Celsius, mijlocașul cunoscut în România de pe vremea când evolua la Rapid București și-a luat un scaun și a urmărit partida de la umbră, fiind în perioada de acomodare. Jucătorul și-a liniștit fanii și a mărturisit că nu are probleme medicale.

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„Am ajuns de trei zile la UTA, sunt în perioada de acomodare. Dar sunt sănătos și abia aștept să intru pe teren”, a declarat Papeau, în timp ce a făcut semnul victoriei pentru o fotografie. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Papeau a semnat cu arădenii pentru un sezon, cu posibilitate de prelungire.

UTA s-a distrat în amicalul cu CSC Dumbrăvița. Un nou venit pe lista marcatorilor

UTA a trecut cu 4-0 în jocul școală cu timișenii de la Dumbrăvița prin golurile marcate de Coman, Tzionis, Roman și Sinani, ultimul din penalty. Adrian Mihalcea i-a utilizat în acest amical noilea achiziții. Astfel, Dorobanțu, Oaidă și, după pauză, Sinani au fost testați în ultimul test înainte de plecarea în cantonament.

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Arădenii au început în formula: Gorcea – Dorobanțu, Benga, Hodoșan, Alomerovic –Sota Mino, Oaidă – Abdallah, Baba, Țăroi – Coman. După pauză au mai evoluat portarul Tordai și jucătorii de câmp Padula, Pospelov, Tzionis, Roman, Odada, Sinani, Sabău, Tolcea și Ile.

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UTA a câștigar la pas amicalul cu CSC Dumbrăvița. foto: Bogdan Cioara / Fanatik

Pregătire centralizată în Slovenia, la Catez ob Savi

De duminică, 28 iunie, arădenii vor începe pregătirea centralizată înainte noului sezon, în care debutează pe terenul campioanei Universitatea Craiova. Timp de 11 zile, gazdă le va fi hotelul Terme Catez din localitatea slovenă Catez ob Savi. Roș-albii au la dispoziție trei terenuri cu iarbă, antrenorul Adrian Mihalcea preferând locația din apropierea graniței cu Croația în dauna uneia de munte, pe motiv că temperaturile sunt asemănătoare cu cele din țară, cu care jucătorii săi se vor înfrunta odată cu startul noului sezon.

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Dacă nu vor surveni modificări de ultimă oră, UTA își va face ultimele reglaje înainte de întoarcerea acasă cu a doua echipă a lui Sturm Graz (Austria) pe 3 iulie și cu NK Istra 1961 (Croația) la 8 iulie, cu o zi înainte de întoarcerea acasă.

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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