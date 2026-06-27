De ce n-a debutat Jayson Papeau pentru noua sa echipă din SuperLiga! A urmărit de la umbră amicalul disputat pe caniculă

Jayson Papeau s-a alăturat zilele trecute în lotul echipei UTA. Adrian Mihalcea a preferat să îl menajeze pe mijlocașul de 30 de ani adus în această vară de la Unirea Slobozia în amicalul câștigat, scor 4-0, cu divizionara secundă CSC Dumbrăvița.
Prezent la partidă, Jayson Papeau a schimbat câteva cuvinte cu reporterul FANATIK și s-a arătat dornic să arate ce știe pe dreptunghiul verde. În timp ce colegii săi înfruntau canicula, la 37 de grade Celsius, mijlocașul cunoscut în România de pe vremea când evolua la Rapid București și-a luat un scaun și a urmărit partida de la umbră, fiind în perioada de acomodare. Jucătorul și-a liniștit fanii și a mărturisit că nu are probleme medicale.
„Am ajuns de trei zile la UTA, sunt în perioada de acomodare. Dar sunt sănătos și abia aștept să intru pe teren”, a declarat Papeau, în timp ce a făcut semnul victoriei pentru o fotografie. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Papeau a semnat cu arădenii pentru un sezon, cu posibilitate de prelungire.
UTA a trecut cu 4-0 în jocul școală cu timișenii de la Dumbrăvița prin golurile marcate de Coman, Tzionis, Roman și Sinani, ultimul din penalty. Adrian Mihalcea i-a utilizat în acest amical noilea achiziții. Astfel, Dorobanțu, Oaidă și, după pauză, Sinani au fost testați în ultimul test înainte de plecarea în cantonament.
Arădenii au început în formula: Gorcea – Dorobanțu, Benga, Hodoșan, Alomerovic –Sota Mino, Oaidă – Abdallah, Baba, Țăroi – Coman. După pauză au mai evoluat portarul Tordai și jucătorii de câmp Padula, Pospelov, Tzionis, Roman, Odada, Sinani, Sabău, Tolcea și Ile.
De duminică, 28 iunie, arădenii vor începe pregătirea centralizată înainte noului sezon, în care debutează pe terenul campioanei Universitatea Craiova. Timp de 11 zile, gazdă le va fi hotelul Terme Catez din localitatea slovenă Catez ob Savi. Roș-albii au la dispoziție trei terenuri cu iarbă, antrenorul Adrian Mihalcea preferând locația din apropierea graniței cu Croația în dauna uneia de munte, pe motiv că temperaturile sunt asemănătoare cu cele din țară, cu care jucătorii săi se vor înfrunta odată cu startul noului sezon.
Dacă nu vor surveni modificări de ultimă oră, UTA își va face ultimele reglaje înainte de întoarcerea acasă cu a doua echipă a lui Sturm Graz (Austria) pe 3 iulie și cu NK Istra 1961 (Croația) la 8 iulie, cu o zi înainte de întoarcerea acasă.