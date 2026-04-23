De ce n-a intrat Ion Țiriac, de fapt, în politică. Influența negativă pe care a avut-o Donald Trump asupra miliardarului român

Ion Țiriac (86 de ani) a fost invitatul reputatului jurnalist Ovidiu Ioanițoaia (81 de ani) la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Printre subiectele abordate, fostul jucător de tenis a dezvăluit de ce nu a vrut să intre, de fapt, în politică. Țiriac l-a dat exemplu pe cel mai puternic om de pe glob, președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Donald Trump, motivul pentru care Ion Țiriac nu a intrat în politică

Fostul mare jucător de tenis și hocheist, Ion Țiriac a devenit unul dintre cei mai renumiți și respectați români de pe planetă. După ce s-a retras din sport, Țiriac a devenit și unul dintre cei mai bogați afaceriști din țara noastră. deși a avut câteva ocazii. Un caz celebru este cel din 2012, când PDL l-a invitat să candideze la Primăria București, dar a refuzat.

„(n.r. – Nu v-ați gândit să intrați în politică?) Să fii politician înseamnă să faci compromisuri. Fără compromisuri nu există. Nu că îl cunosc pe Trump. Din întâmplare am mâncat cu Trump de 10 ori, de 100 de ori. , era un club unde jucam și venea dumnealui. Un business man inteligent. Mi se pare că acum exagerează din când în când cu niște treburi.

Acum nu am mai vorbit cu el, dar mi-a trimis o șapcă semnată de el, pentru Ion (Țiriac Jr.), cu două luni înainte să ajungă președinte. Am vânat cu feciorul dumnealui. E un om deosebit. Dar e președintele SUA.

Câte compromisuri trebuie să facă un om ca ăsta? Dacă intram eu în politică, mă împușcau în 3 luni de zile. (n.r. – Nu ați făcut compromisuri niciodată?) Foarte puțin sau deloc. Când nu am mai putut, mi-am luat pălăria și am plecat”, a declarat Ion Țiriac, conform

Țiriac l-a ironizat pe președintele SUA: „Pe vremea aia era ‘domnul businessman’”

Ion Țiriac l-a ironizat pe Donald Trump (79 de ani), care a declarat, recent, că . Acest lucru este interzis de Constituția Statelor Unite ale Americii. „Cred că visează. Eu îl cunosc pe domnul Trump, pentru că pe vremea noastră, acum 40 de ani, era nu ‘domnul președinte’, ci ‘domnul businessman’ (n.r. – om de afaceri).

Donald Trump este un jucător. Donald Trump este un om extraordinar de deștept. Să nu vă înșelați cu el, este ambițios. Poate este megaloman. Este în regulă. Domnul Trump este stăpânul lumii. Vedeți ce se întâmplă în jur. Să sperăm că ne dregem cu toții”, afirma Ion Țiriac, anul trecut.