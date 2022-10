De ce n-a jucat Andrei Cordea cu Anderlecht. Explicațiile lui Nicolae Dică la Fanatik SuperLiga

a debutat vineri, 28 octombrie, iar printre invitații primei ediții s-a numărat și Acesta a vorbit, direct din Belgia, despre dar a lămurit și situația lui Andrei Cordea, care nu a fost nici măcar pe banca de rezerve la Bruxelles.

Nicolae Dică a explicat absența lui Andrei Cordea din meciul de la Bruxelles: „Dacă eram pe primul loc cu 7-8 puncte avans, riscam”

Nicolae Dică a explicat de ce a menajat câțiva jucători la Bruxelles, printre care și Andrei Cordea, care nu a fost nici măcar pe banca de rezerve. Cel mai în formă jucător al FCSB-ului a acuzat o ușoare accidentare, iar staff-ul tehnic a luat decizia să-l nu-l forțeze, pentru a nu risca să-l piardă pentru o perioadă mai lungă de timp.

„Am jucat luni seara la Sepsi, ne-am întors la 4 la bază. A doua zi am avut pentru cei care n-au jucat un antrenament de refacere. Am venit apoi miercuri în Belgia.

Cordea a avut o contractură după meciul cu Sepsi. Nu avea rost să riscăm cu el și să îl pierdem o lună sau o lună și jumătate. Putea să joace aseară, dar nu am vrut să risc cu el. Dacă eram pe primul loc cu 7-8 puncte avans, riscam. Dar asta fost gândirea cu Cordea.

Nu e ușor pentru jucători. Azi iar ne întoarcem pe drum, mergem la Cluj, nu e ok pentru jucători. La West Ham am jucat cu echipa bună din campionat și apoi am avut probleme. Am gândit să jucăm din trei în trei zile cu aceiași jucători, dar am văzut că nu se poate”, a adăugat tehnicianul FCSB-ului.

Nicolae Dică, nemulțumit după Anderlecht – FCSB 2-2: „Puteam mai mult”

Tehnicianul vicecampioanei României a intervenit prin telefon în emisiunea FANATIK SuperLiga, moderată de Horia Ivanovici, și a discutat despre cel de-al doilea punct obținut de FCSB în acest sezon de UEFA Europa Conference League.

„Am avut momente bune. Le-am pus probleme. Am reușit să avem ocazii, am marcat două goluri. Am făcut pressing foarte bun. Am recuperat mingea. Am închis culoarele. Am făcut și momente mai puțin bune. Când am egalat, din nou, am făcut pasul înapoi, ceva ce nu vreau să se mai întâmple. Când marcăm facem pasul înapoi, dar vom regla acest lucru.

Le-am spus la sedință că după ce am marcat pe final trebuia să avem mai mult curaj să obținem o victorie. Trebuie să mai lucram la încredere, la curaj, la mentalitate, să riscăm mai mult în unele momente.

Din păcate, asta a intrat în mentalitatea noastră. «Am egalat pe Anderlecht, 2-2, în deplasare, cu o echipă mare, gata, e un rezultat bun». Nu! Puteam mai mult”, a declarat Nicolae Dică, în exclusivitate în emisiunea FANATIK SuperLiga.