De ce n-a jucat căpitanul Alex Chipciu în primul amical al iernii pentru U Cluj. Exclusiv

Alex Chipciu a urmărit din tribună primul meci al celor de la U Cluj în 2026, 1-2 cu Karagumruk. FANATIK a aflat motivele pentru care n-a evoluat căpitanul "şepcilor roşii".
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
06.01.2026 | 21:00
Alex Chipciu şi secvenţe din meciul U Cluj - Karagumruk. Sursa: colaj Fanatik
U Cluj a cedat în primul amical al iernii, 1-2 cu Karagumruk, meci disputat în Belek. Unicul gol al „şepcilor roşii” a fost marcat de Andrei Gheorghiţă, fostul jucător al FCSB-ului fiind cel mai bun om al lui Bergodi.

Alex Chipciu, accidentat în primul amical al iernii

Alex Chipciu a ratat primul meci amical al iernii pentru U Cluj. Căpitanul a urmărit din tribune prestaţia colegilor săi. FANATIK a aflat că fundaşul stânga a suferit o accidentare.

Este vorba de o lovitură oarbă în muşchi, care l-a împiedicat să se antreneze cu o zi înainte de meci. În ziua amicalului cu Karagumruk lichidul s-a retras din zona afectată, astfel că Alex Chipciu este optimist ca de miecuri să reia antrenamentele cu echipa.

Căpitanul celor de la U Cluj îşi doreşte să prindă pe teren ultimele două amicale ale echipei sale, pe 11 şi 12 ianuarie, cu Dukla Praga şi Widzew Lodz.

Alex Chipciu şi-a mobilizat deja familia pentru barajul Turcia – România: „Asta i-am spus soţiei”

Anul 2026 este unul foarte important pentru jucătorul în vârstă de 36 de ani. Alex Chipciu este o prezenţă constantă la echipa naţională, chiar titular în meciul cu Austria, câştigat cu 1-0 de „tricolori”.

Fundaşul stânga este un om de bază pentru Mircea Lucescu pentru barajul din luna martie împotriva Turciei. Iar, dacă România va reuşi să treacă de cele două hopuri, poate reveni după 28 de ani la un Campionat Mondial. Alex Chipciu a dezvăluit că va merge să îi susţină pe „tricolori” la Istanbul chiar dacă nu va fi convocat:

„Va fi infern! Turcii fac o atmosferă fantastică, dar am mai jucat cu ei și în 2012, pe stadionul lui Fenerbahce, și i-am bătut cu 2-0. Orice e posibil! Ei au jucători la echipe de top, dar sperăm ca noi să fim în cea mai bună formă, iar domnul Lucescu să găsească formula potrivită.

Eu asta i-am spus și soției. Chiar dacă nu voi fi convocat, tot vom merge la meci. O energie din asta contează pentru jucători. Noi, românii, avem cumva acest lucru… nu ne cablăm mereu pe energia asta, să fie foarte puternică, dar la această partidă cred că toată lumea va fi în fibrilații înainte de acest meci”, a spus Alex Chipciu într-un interviu acordat pentru FANATIK la finalul anului 2025.

  • 36 de ani are Alex Chipciu
  • 2022 este anul în care Chipciu a semnat cu U Cluj
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
