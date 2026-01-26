De ce n-a semnat fostul atacant al FCSB-ului cu nicio echipă din SuperLiga! Fotbalistul a fost un pas de revenirea în fotbalul românesc

Liber de contract după despărțirea de turcii de la Gençlerbirliği, atacantul Daniel Popa a tratat cu cel puțin două echipe din SuperLiga României. Liber de contract, fotbalistul de 30 de ani este în continuare fără echipă, și mai are la dispoziție două săptămâni pentru a-și găsi o echipă.
Popa s-a aflat în tratative avansate cu Petrolul și cu Hermannstadt, așa cum FANATIK a anunțat încă din decembrie, dar nu a ajuns la niciun consens cu niciuna dintre cele două formații. Acestea au făcut un pas în spate, după ce au aflat pretențiile financiare ale fotbalistului.
Popa a solicitat un salariu lunar de 15.000 de euro și plata anticipată a jumătate din angajamentul pe care l-ar fi dorit doar până în vară. Pretențiile lui au fost considerate exagerate, drept pentru care fotbalistul nu a reușit să parafeze niciun angajament.
El a mai avut câteva propuneri din partea unei echipe din Vietnam, dar așteaptă fie ceva din liga a doua turcă, fie din campionate din fostul spațiu sovietic, precum Uzbekistan sau Kazahstan, unde ar putea obține un salariu mai bun.
Format la Cimentul Fieni și apoi FCM Târgoviște, Daniel Popa a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Chindia Târgoviște, Dinamo București, FC Botoșani, Daejeon Hana (Coreea de Sud), Universitatea Cluj, FCSB și Genclerbirligi (Turcia).
El a fost adus la FCSB în vara anului trecut de la U Cluj, roș-albaștrii plătind 300.000 de euro în schimbul atacantului central. Popa a fost un moft al patronului Gigi Becali, care nu s-a uitat la bani pentru el, deși stafful nu l-a dorit la echipă.
Perioada petrecută la FCSB nu a fost tocmai tocmai prolifică, iar cele două goluri marcate în 30 de meciuri l-au determinat pe patron să scape de el, acesta ajungând în iarnă la Gençlerbirliği.
Daniel Popa a avut o primă parte a anului trecut excelentă, contribuind decisiv la promovarea echipei turce în prima ligă. Apoi lucrurile s-au schimbat și el nu a mai prins echipa. În actualul sezon a jucat doar 68 de minute, prima și singura sa apariție pe teren consemnându-se pe 8 august.
Fotbalistul s-a antrenat o perioadă cu Chindia, de unde a avut un contract pe masă, dar divizionara B nu putea onora nici măcar jumătate din pretențiile lui. Târgoviștenii s-au reorientat și l-a achiziționat pe grecul Kostas Doumtsios, așa cum FANATIK a anunțat tot în exclusivitate.