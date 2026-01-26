Sport

De ce n-a semnat fostul atacant al FCSB-ului cu nicio echipă din SuperLiga! Fotbalistul a fost un pas de revenirea în fotbalul românesc

Fotbalistul pentru care Gigi Becali a plătit 300.000 de euro s-a ținut tare în negocierile cu două echipe din SuperLiga, care n-au putut onora pretențiile lui financiare
Catalin Oprea
26.01.2026 | 17:05
De ce na semnat fostul atacant al FCSBului cu nicio echipa din SuperLiga Fotbalistul a fost un pas de revenirea in fotbalul romanesc
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Popa n-a mai jucat din august 2025 FOTO sportpictures
Liber de contract după despărțirea de turcii de la Gençlerbirliği, atacantul Daniel Popa a tratat cu cel puțin două echipe din SuperLiga României. Liber de contract, fotbalistul de 30 de ani este în continuare fără echipă, și mai are la dispoziție două săptămâni pentru a-și găsi o echipă.

Daniel Popa a cerut 15.000 de euro pe lună

Popa s-a aflat în tratative avansate cu Petrolul și cu Hermannstadt, așa cum FANATIK a anunțat încă din decembrie, dar nu a ajuns la niciun consens cu niciuna dintre cele două formații. Acestea au făcut un pas în spate, după ce au aflat pretențiile financiare ale fotbalistului.

Popa a solicitat un salariu lunar de 15.000 de euro și plata anticipată a jumătate din angajamentul pe care l-ar fi dorit doar până în vară. Pretențiile lui au fost considerate exagerate, drept pentru care fotbalistul nu a reușit să parafeze niciun angajament.

El a mai avut câteva propuneri din partea unei echipe din Vietnam, dar așteaptă fie ceva din liga a doua turcă, fie din campionate din fostul spațiu sovietic, precum Uzbekistan sau Kazahstan, unde ar putea obține un salariu mai bun.

Gigi Becali a plătit 300.000 de euro pentru el

Format la Cimentul Fieni și apoi FCM Târgoviște, Daniel Popa a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Chindia Târgoviște, Dinamo București, FC Botoșani, Daejeon Hana (Coreea de Sud), Universitatea Cluj, FCSB și Genclerbirligi (Turcia).

El a fost adus la FCSB în vara anului trecut de la U Cluj, roș-albaștrii plătind 300.000 de euro în schimbul atacantului central. Popa a fost un moft al patronului Gigi Becali, care nu s-a uitat la bani pentru el, deși stafful nu l-a dorit la echipă.

Perioada petrecută la FCSB nu a fost tocmai tocmai prolifică, iar cele două goluri marcate în 30 de meciuri l-au determinat pe patron să scape de el, acesta ajungând în iarnă la Gençlerbirliği.

Fotbalistul n-a mai jucat de pe 8 august 2025

Daniel Popa a avut o primă parte a anului trecut excelentă, contribuind decisiv la promovarea echipei turce în prima ligă. Apoi lucrurile s-au schimbat și el nu a mai prins echipa. În actualul sezon a jucat doar 68 de minute, prima și singura sa apariție pe teren consemnându-se pe 8 august.

Fotbalistul s-a antrenat o perioadă cu Chindia, de unde a avut un contract pe masă, dar divizionara B nu putea onora nici măcar jumătate din pretențiile lui. Târgoviștenii s-au reorientat și l-a achiziționat pe grecul Kostas Doumtsios, așa cum FANATIK a anunțat tot în exclusivitate.

