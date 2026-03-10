De ce ne lovesc virozele la începutul primăverii, când începe să se încălzească. Medicii explică fenomenul: „Corpul este mai expus”

ADVERTISEMENT

Dacă toamna și iarna ne ferim de gripă, la începutul primăverii oamenii reușesc să se îmbolnăvească, deși temperaturile din termometre sunt mai ridicate. Acest fenomen apare în fiecare an. Ne bucurăm de vremea plăcută de afară, iar când ne este lumea mai dragă apare durerea în gât. Mai apoi, avem nasul înfundat și apare și tusea. FANATIK a stat de vorbă cu un medic infecționist și a aflat motivul pentru care apar virozele în această perioadă și dacă cei care au avut gripă vor fi protejați.

De ce ne îmbolnăvim la începutul primăverii

FANATIK a stat de vorbă cu medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara și a aflat mai multe despre aceste răceli ce apar atunci când temperaturile se ridică, la început de primăvară. Acesta a explicat faptul că sistemul imunitar este slăbit, iar mecanismele de apărare sunt scăzute în această perioadă. Este unul dintre motivele pentru care infecțiile, în special cele virale, acționează mai intens asupra organismului. Scăderea imunității este dată atât de alimentație, cât și de cantitatea scăzută de vitamina D din corp, aceasta fiind sintetizată doar atunci când ne expunem la soare.

„Sunt infecții, unele sunt sezoniere, care se știe că sunt mai frecvente în timpul verii sau mai frecvente în timpul iernii, dar în perioada de primăvară și toamnă, din cauza modificărilor imunitare din organism, corpul este mai expus la aceste infecții virale. Nu cred că virusurile au o agresivitate diferită primăvara și toamna”, a explicat medicul Virgil Musta.

Acesta a subliniat faptul că în perioada de primăvară apar, în special, viroze banale, adenovirusuri, echovirusuri, enterovirusuri și rinite produse de rinovirusuri. Dr. Virgul Musta a menționat faptul că multe dintre infecții se manifestă cu stare febrilă ușoară, nas înfundat și durere de gât, însă se poate diferenția ușor de o gripă, deoarece gripa se manifestă și prin dureri de oase și mușchi, dar și dureri la nivelul globului ocular.

Cei care au avut gripă sunt protejați de viroze?

Întrebat dacă persoanele care au avut gripă iarna sunt mai protejate în fața virozelor de la începutul primăverii, medicul Virgil Musta a declarat că ai protecție, dar doar pentru gripă, cu atât mai mult dacă s-au și vaccinat.

„Celelalte viroze, așa-zise viroze sezoniere sau răceli, sunt date de un virus care se manifestă prin simptome locale, rinoree, dureri de gât, eventual o bronșită, și se elimină fără a evolua sever spre afecțiuni pulmonare și insuficiențe respiratorii”, a mai punctat medicul infecționist, pentru FANATIK.

Cât de eficiente sunt antibioticele în virozele sezoniere

Este cunoscut faptul că românii apelează destul de des la , chiar dacă de multe ori nu este cazul, crezând că problemele dispar mai ușor. În acest context, medicul infecționist Virgil Musta avertizează și subliniază faptul că antibioticele nu au efect, de cele mai multe ori, la aceste tipuri de infecții sezoniere. Astfel, este indicat, mai întâi, să consultăm un medic, să vedem despre ce este vorba, apoi să luăm aceste tipuri de medicamente, dacă ne sunt prescrise.

„E din cauza unei culturi greșite în populație, ca atunci când faci febră să soliciți imediat antibiotic. Din păcate, se folosesc foarte multe antibiotice. Statisticile arată că din aceste infecții de căi respiratorii superioare, 70% până la 80% sunt virale și doar undeva la 20% sunt bacteriene. Deci n-ar justifica ca în primul moment când ai o simptomatologie de durere de gât sau curge nasul sau faci febră, să iei imediat antibiotic”, a menționat dr. Virgil Musta.

Cât despre cazurile în care pacienții se prezintă la medic și cer direct antibiotice, dr. Musta susține că acest lucru se întâmplă mai rar în spitale, însă în cazul acest fenomen este unul destul de frecvent. În același timp, pentru virozele obișnuite sunt recomandate medicamentele antiinflamatoare nesteroidiane, suplimente cu vitamina C, picături de nas, pastile și siropuri pentru gât, în funcție de problemă.

Cazurile de gripă au scăzut

Între timp, ultimele date de la Institutul Național de Sănătate Publică arată că au scăzut în săptămâna 23 februarie – 1 martie. Au fost raportate 77.309 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), adică cu 11,9% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, când au fost 87.831 cazuri, și cu 37,4% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (123.502).