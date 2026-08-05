Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce Neluțu Varga l-a dat afară omul-cheie de la CFR Cluj? Dezvăluiri de ultimă oră. Exclusiv

Neluţu Varga a dat afară unul dintre oamenii cei mai vechi de la CFR Cluj, kinetoterapeutul Viorel Boncoi. Horia Ivanovici a dezvăluit motivul pentru care patronul CFR-ului s-a enervat pe Boncoi.
Marian Popovici
05.08.2026 | 06:51
De ce Nelutu Varga la dat afara omulcheie de la CFR Cluj Dezvaluiri de ultima ora Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De ce Neluțu Varga l-a dat afară omul-cheie de la CFR Cluj? Dezvăluiri de ultimă oră. Sursa. colaj Fanatik
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CFR Cluj are probleme financiare importante şi se zbate să supravieţuiască. Şi pe plan sportiv, rezultatele sunt sinusoidale, iar după calificarea în turul trei din Conference League a venit eşecul drastic de pe Giuleşti, cu Rapidul, scor 1-3.

Daniel Pancu, după ce Viorel Boncoi a fost dat afară de la CFR: „Un mare avantaj pentru noi”

Daniel Pancu a identificat înaintea meciului un avantaj nesperat pe care l-a transmis jucătorilor. Viorel Boncoi, unul dintre cei mai vechi angajaţi din club, tocmai a fost dat afară de la CFR Cluj, astfel că Pancone le-a spus rapidiştilor că cei de la CFR Cluj vor avea un mare minus:

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Am văzut o declaraţie pe care lumea nu prea a băgat-o în seamă din partea lui Pancu: „Vom avea un mare avantaj. Le-am spus jucătorilor mei că nu mai e nea Vio acolo”. Nea Vio este Viorel Boncoi, kinetoterapeutul dat afară fără niciun fel de explicaţii de Neluţu Varga în urmă cu câteva zile.

Pancu a spus că Rapidul porneşte cu un mare avantaj. Da, asta s-a întâmplat. O nouă greşeală a celor de la CFR Cluj. Am auzit despre domnul Boncoi că este foarte valoros. El însemna foarte mult pentru CFR Cluj”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Motivul pentru care a fost dat afară Viorel Boncoi de la CFR Cluj: „Aaaa, nea Vio ţi-a spus? Lasă că mă ocup eu”

Horia Ivanovici a dezvăluit motivele demiterii fulger ale lui Viorel Boncoi. Neluţu Varga s-a supărat pe angajatul său că ar fi discutat cu Răzvan Zăvăleanu, cel care s-a ocupat de insolvenţa lui Dinamo, despre problemele din club:

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„O să vă spun de ce a fost dat afară Viorel Boncoi de la CFR Cluj. Neluţu Varga s-a enervat, nu din considerente de profesionalism, cum s-a spus. Nici vorbă de aşa ceva. Din păcate, Neluţu Varga este în corzi pentru că nu mai are bani. Şi îmi pare rău că nu mai are bani. E uşor să dai într-un om căzut. 

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Viorel Boncoi a vorbit cu Răzvan Zăvăleanu. Printre altele au discutat despre situaţia clubului şi i-a spus că prin club se vorbeşte că ar putea să intre în insolvenţă. Răzvan Zăvăleanu care e specialist în insolvenţe şi are şi o academie la Cluj. Zăvăleanu a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Neluţu Varga: 

„Dacă intraţi în insolvenţă, să apelezi la mine”. Omul e un expert în insolvenţe, a fost la Dinamo. Moment în care Neluţu Varga a luat foc: „Dar cine ţi-a spus de insolvenţă?” Şi i-a zis că a vorbit cu nea Vio, că se vorbeşte prin club:

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„Aaaa, nea Vio ţi-a spus? Lasă că mă ocup eu”.  Ei au discutat ca vechi prieteni, amical. Dacă vorbeşte Boncoi cu Zăvăleanu nu o să vorbească doar despre kinetoterapie. S-a enervat Neluţu Varga, l-a dat afară. Nu doar că l-a dat afară, nici nu l-a mai lăsat să intre în club. Out cu talpa pe grumaz”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

De ce Neluțu Varga l-a dat afară omul-cheie de la CFR Cluj? Dezvăluiri de ultimă oră

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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