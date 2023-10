De ce noul stadion din Giulești e așa de mic? Dezvăluiri din interiorul clubului

Robert Niță moderatorul emisiunii „Suflet de rapidist”, a încercat să afle exact de ce această arenă nu a fost construită cu un număr mai mare de locuri, chiar din partea unui conducător de la CS Rapid, fostul fotbalist Mugur Bolohan. Alături de cei doi, în studioul emisiunii s-a aflat și directorul de imagine al Rapidului, Lucian Ionescu.

De ce noul stadion din Giulești e așa de mic?

„Bolo, a fost dorința executantului sau a celui care a aprobat dosarul referitor la capacitatea stadionului? A fost în caietul de sarcini?”, s-a întrebat Niță. Mugur Bolohan a explicat că era aproape imposibil ca arena din Giulești să aibă 30.000 de locuri, dată fiind amplasarea stadionului.

ADVERTISEMENT

”Când pleci la un drum trebuie să pleci de la amplasament, toți am fost de acord că stadionul trebuie să rămână acolo, istoric Rapidul își are locul în Giulești. De asemenea s-a ținut cont de noile reglementări UEFA, adică distanța dintre scaune, scaunele puse într-un anumit fel. Toate astea au dus la această capacitate maximă”, a explicat Bolohan.

s-a întrebat Robert Niță, iar răspunsul lui Bolohan a lămurit situația: ”Nu putea fi mai înaltă, mai înaltă ar fi însemnat că trebuia să o duci mai în spate, și nu mai aveai unde. Puteai să construiești în consolă cu doi stâlpi, dar era foarte periculos din cauza tensiunii mari din firele CFR, erau costuri uriașe. Constructorul mi-a spus că voi vedeți că sunt stadioane pe afară, trece autostradă pe sub ele, și noi putem să treacă bulevardul, dar sunt costuri de 4-5 ori mai mari”.

ADVERTISEMENT

Robert Niță și-a adus aminte cum în urmă cu mulți ani, când era junior la Rapid, baza din Giulești nu se prezenta în cele mai bune condiții. ”Fiind jucător la Rapid, era acolo o groapă, ne băga nea Ioan Pop, antrenor, jucam perețica acolo. Puneam două porți din cărămizi de ălea de BCA, scriai cu ele pe jos, jucam cum se joacă cu mantinela. Era un ecou, se auzea extraordinar”, a povestit Niță.

Concluzia a tras-o tot Mugur Bolohan, conducător la CS Rapid, vizibil mândru de modul în care a evoluat acest club. ”Am o fotografie unde semnez actele de preluare a stadionului, ca fost jucător ce să spun, dar ca actual conducător al CS Rapid sunt foarte mulțumit de cum arată baza. Am renovat și sala și am adus-o la un standard, pentru echipele care joacă acolo. Am dat în folosință bazinul de înot, era o relicvă.

ADVERTISEMENT

Am trecut prin ani grei, fără finanțare, fără, erai Rapid trebuia să te bați cu Steaua și Dinamo și poate CSM și aveai finanțare la sub un sfert. Era greu, frustrant, nu făceam față, ne băteam cu toții și nu reușeam. Ușor s-au pus bazele unui club puternic, în toate sporturile. S-au înființat secții noi, o ducem din ce în ce mai bine”, a punctat Bolohan.

Actualmente vicepreședinte la CS Rapid, Mugur Bolohan a strâns peste 100 de apariții în tricoul „alb-vișiniu” în care a mai câștigat Cupa României (1997-1998) și Supercupa României (1999). Fostul fotbalist pare să se împace de minune cu noul statut, reușind să ducă CS Rapid la un nivel la care fanii nu sperau acum câțiva ani.

ADVERTISEMENT

„Suflet de rapidist” este în fiecare marți de la ora 13:30, în direct și exclusivitate pe Fanatik.ro. „Suflet de rapidist”, emisiunea dedicată tuturor suporterilor care iubesc Rapidul, este moderată de fostul mare jucător din Giulești, Robert Niță. Premiera acestei emisiuni are loc în fiecare joi, de la ora 10:30, pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici și pe canalul de Youtube FANATIK.RO. Colegul de platou al lui Robert Niță va fi mereu directorul de imagine al Rapidului, Lucian Ionescu, iar alături de aceștia sunt așteptate nume grele din istoria acestui mare club.

De ce este stadionul din Giulești așa mic?