De ce Nsimba nu e în lotul Universităţii Craiova! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament înaintea finalei Cupei României. Exclusiv

Universitatea Craiova joacă împotriva lui U Cluj în finala Cupei României. Cele două formaţii se luptă şi pentru titlul de campioană a României, oltenii fiind favoriţi să câştige ambele trofee. Doar că pe are o mare surpriză: Nsimba nu este nici măcar rezervă.

Nsimba s-a accidentat la ultimul antrenament înaintea finalei Cupei României

Din informaţiile FANATIK, Steven Nsimba a suferit o accidentare la ultimul antrenament înaintea finalei Cupei României. Atacantul francez a primit o lovitură la şedinţa de pregătire şi a ieşit din calculele pentru meciul cu U Cluj de la Sibiu. De altfel, înaintea meciului, francezul stătea pe bancă relaxat, cu telefonul în mână, deconectat de la .

Vestea bună pentru Universitatea Craiova este că Steven Nsimba va fi apt pentru „finala” campionatului cu U Cluj, care va avea loc pe „Ion Oblemenco”, duminică, de la ora 20:30. Oltenii sunt optimişti că atacantul francez se va recupera şi nu va mai avea nicio problemă la ora meciului din SuperLiga.

Atacantul francez, jucător cheie pentru Universitatea Craiova!

Steven Nsimba este unul dintre jucătorii cheie ai Universităţii Craiova în actuala stagiune. Atacantul francez a evoluat în nu mai puţin de 44 de meciuri în actuala stagiune, în care a marcat 13 goluri şi a dat şase pase decisive. Nsimba nu a reuşit să marcheze în Cupa României, dar a dat trei pase decisive: unul cu Sănătatea Cluj şi alte două în victoria cu CFR Cluj din sferturile de finală.

Universitatea Craiova este aproape să câştige eventul, iar acest scenariu se va întâmpla dacă vor reuşi să învingă U Cluj de două ori în patru zile. Oltenii au câştigat ultima dată Cupa României în 2021, în timp ce U Cluj a obţinut unicul succes în anul 1965.

