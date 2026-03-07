De ce nu a ajuns fiul lui Zeljko Kopic să joace la Dinamo: “Nu a vrut să îl aducă!”. Cum le-a intrat antrenorul la inimă fanilor

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic este unul dintre oamenii care au făcut posibilă ascensiunea lui Dinamo din ultimele sezoane. Alex Conovaru, cunoscutul actor care susține din plin echipa din „Ștefan cel Mare”, i-a făcut portretul tehnicianului croat în direct. De ce nu și-a adus acesta fiul la club.

Motivul pentru care Zeljko Kopic nu și-a adus fiul la Dinamo

Zeljko Kopic o antrenează pe Dinamo din luna decembrie a anului 2023. Croatul a salvat atunci echipa de la o nouă retrogradare, iar treptat a adus-o în play-off și chiar în lupta pentru titlu în actualul sezon.

. Acesta a dezvăluit motivul pentru care Kopic nu l-a adus pe Vito, fiul său, să joace la Dinamo.

„Băiatul lui e fotbalist. Nu a vrut să-l ducă la Dinamo. Să nu existe nici cea mai mică idee sau interpretare, nepotism și așa mai departe. Soția lui, care e medic, la fel lucrează la Cluj, am înțeles, și e foarte bine acolo”, a spus Alex Conovaru.

Vito Kopic și-a început cariera în renumita academie a celor de la Dinamo Zagreb. În România, În prezent, el este legitimat la Olympic Charleroi, a doua ligă belgiană, club cu care a semnat în vara anului precedent.

Ce spunea Zeljko Kopic despre cariera de fotbalist a fiului său

Zeljko Kopic este mândru de fiul său, însă antrenorul a declarat că băiatul trebuie să își croiască de unul singur un drum în fotbalul mare, ci în niciun caz să fie împins de la spate.

„Cariera pe care fiul meu o va avea depinde de el. Când va merita, va ajunge la nivel de prima ligă pe forțele lui. Până la urmă, în fotbal, nu este fiul antrenorului de la Dinamo, ci Vito Kopic. A fost o gândire bună, de la început. Băiatul se maturizează și își face propriul său nume”, spunea Zeljko Kopic despre fiul său, pentru

Alex Conovaru l-a descris pe Zeljko Kopic și a spus cum i-a cucerit pe fanii lui Dinamo

Ulterior, Alex Conovaru a vorbit despre felul în care Zeljko Kopic a intrat în sufletul fanilor dinamoviști. Actorul a lăudat disciplina, profesionalismul și discursul obiectiv al antrenorului, precum și bucuria pe care o transmite de pe margine la fiecare gol al elevilor săi.

„Kopic a adus disciplină și profesionalism la Dinamo. Nefiind prietenul de bătut pe umăr cu jucătorii, dar știind să fie și apropiat de ei în afara terenului, bucurându-se, are bucuria aia la reușită, la gol, pe care o transmite de pe margine. Se vede că jucătorii se duc spre el, se duc spre bancă când se felicită. E un obiectiv îndeplinit în acea fază a golului când Dinamo marchează.

Se vede puterea asta și buna dispoziție și lucrurile merg bine în vestiar, ceea ce la fel e foarte important. Are un fel de a vedea fotbalul, el fiind așa, dacă te uiți la el, un tip destul de sec, nu e super carismatic, la conferințele de presă, că se tot duc ăștia, zice aceeași chestie. Înainte pot să-ți spun și eu, high intensity, high level, high nu știu ce, high…

El este extrem de diplomat, plus că a venit cu ceva ceea ce în fotbalul nostru cam lipsește. Nu a discutat niciodată despre un arbitru, niciodată n-a spus ceva urât despre altă echipă, despre vreun jucător, despre vreun spectator, despre absolut nimic. Vine din fotbalul occidental”, a mai spus Alex Conovaru la „FANATIK Dinamo”.