„De ce nu a câștigat Universitatea Craiova la Ploiești?”. Răspunsul neașteptat al lui Sorin Cârțu: „Sunt mulțumit”

Universitatea Craiova a plecat cu un punct de pe mocirla de la Ploiești, iar Sorin Cârțu este mulțumit de rezultatul obținut de „juveți”. Președintele grupării din Bănie a analizat prestația elevilor lui Costel Gâlcă la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu știe de ce Universitatea Craiova nu a câștigat la Ploiești: „E greu să vorbești de fotbal pe un asemenea teren”

în Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova. Totuși, oltenii lui Costel Gâlcă au reușit să marcheze în poarta „lupilor galbeni” și astfel să obțină un punct important în fața trupei lui Mehmet Topal.

Sorin Cârțu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a mărturisit că este mulțumit atât de rezultat, cât și de jocul „juveților” de pe „Ilie Oană”. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Sunt mulțumit cu ce s-a întâmplat la ce s-a jucat acolo și în ce condiții am jucat. E bine că s-a terminat și cu acest punct, e greu să vorbești de fotbal pe un asemenea teren. Un eventual plus tehnico-tactic pentru echipa noastră a fost anulat.

Acolo era numai o chestie de bătaie, o minge lungă și așa mai departe. Noi nu prea avem jucători de tipul ăsta, echipa este structurată într-o altă manieră. Ne-a venit peste mână tot ce s-a întâmplat la Ploiești.

Din momentul în care a intrat Koljic și am avut două vârfuri am fost mult mai periculoși și am pus o presiune mai mare pe adversar. Trebuie să ai și un jucător de tipul lui Mitriță, să îți dea o pasă mai precisă”, a declarat președintele oltenilor.

Sorin Cârțu: „Este al treilea meci în care suntem obligați să jucăm pe un asemenea teren”

„Alb-albaștrii” au mai jucat pe suprafețe de joc deplorabile în SuperLiga. Sorin Cârțu a amintit de partidele cu și Poli Iași la FANATIK SUPERLIGA.

„Aveam un moral mult mai bun față de ei, pentru că i-am bătut în Cupă. Nu au fost mari schimbări în echipele de start față de meciul din Cupă, la ei a intrat Papp, au jucat Grozav și Tudorie, dar în rest au fost tot cam aceeași jucători.

Este al treilea meci în care suntem obligați să jucăm pe un asemenea teren, am luat un punct acum, dar în celelalte nu am luat niciun punct. Este vorba și de întâmplare pe un teren de tipul ăsta, ești obligat să joci pe ele, deși nu ar mai trebui să existe în România.

Indiferent de vreme, la noi adversarii se bucură de condiții bune, așa am vrea și noi”, a spus Sorin Cârțu.

Sorin Cartu, SOCAT de ce a vazut la Petrolul - Universitatea Craiova 1-1: „A fost doar BATAIE!”