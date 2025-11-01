De ce nu a debutat în acest sezon, de fapt, Andrei Şucu la Rapid: “Gâlcă l-ar fi băgat!”

ADVERTISEMENT

Andrei Şucu este fiul patronului Dan Şucu şi este legitimat la Rapid. Se antrenează cu echipa mare a giuleştenilor şi , mai ales că a fost rezervă la meciul cu Unirea Slobozia.

Motivul pentru care Andrei Şucu nu a debutat în acest sezon la Rapid

Debutul era aşteptat în meciul de Cupa României cu Dumbrăviţa, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Robert Niţă a dezvăluit că o accidentare suferită la antrenamente a amânat debutul lui Şucu Jr. la Rapid:

„La meciul de campionat a fost rezervă neutilizată, cu Dumbrăviţa nu a fost în lot. Joi s-a accidentat la antrenament, de aia n-a fost ieri în lot. Gâlcă l-ar fi băgat cu Dumbrăviţa.

S-a accidentat următoarea zi după meciul cu Slobozia. În mod normal, va debuta după meciul cu Universitatea Craiova. Nici nu poţi să iei un copil şi să îl arunci direct, chiar dacă vorbim de fiul patronului.

Eu zic că aripă joacă, i se potriveşte cel mai bine. De obicei, la categoria lui de vârstă joacă aripă dreapta, unde joacă Dobre. Dar arată bine Andrei, fotbalist bun, are 16 ani. Este un băiat bine crescut”, a spus Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Şucu a debutat în SuperLiga în ultima etapă a sezonului precedent la meciul dintre U Cluj şi Rapid, încheiat 2-2. În acelaşi meci au debutat Sebastian Banu (17 ani) și Andrei Niculcea (16 ani).

Andrei Şucu şi-a făcut autocaracterizarea: „Sunt destul de schilod, dar am un fizic bun!”

, primul cantonament alături de seniorii Rapidului, în Dubai. Fiul patronului şi-a făcut autocaracterizarea, spunând că trebuie să îşi îmbunătăţească faza defensivă:

„Mă bazez mult pe tehnică, postul pe care joc îmi cere să fiu tehnic cu mingea la picior. Fizicul meu, în afară de faptul că sunt destul de schilod, e bun, am înălțime bună. Am luat și 8 kg, dacă mai pun câteva kg de mușchi va fi o mare diferență între jucătorul de acum și cel de peste câteva luni.

Trebuie să învăț să mă apăr, am momente când mă fură jocul, când nu sunt atent. Asta poate costa echipa cele 3 puncte. Eu sunt ambițios, corect. Îmi place să îmi depășesc limitele, să simt că merit să fiu undeva, să muncesc.

Mi-aș dori să joc cât mai mult pentru echipă, să câștig un campionat cu Rapid. Poate să prind un transfer în străinătate. Dar prima dată vreau să-mi fac datoria la Rapid, apoi mă gândesc la un transfer în afară sau poate la o prelungire de contract”, a spus Andrei Şucu în ianuarie la Rapid TV.