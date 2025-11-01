Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce nu a debutat în acest sezon, de fapt, Andrei Şucu la Rapid: “Gâlcă l-ar fi băgat!”

Andrei Şucu a fost rezervă în ultimul meci de campionat al Rapidului. Fiul patronului era aşteptat să debuteze cu Dumbrăviţa, dar o accidentare a amânat acest moment.
Marian Popovici
01.11.2025 | 12:45
De ce nu a debutat in acest sezon de fapt Andrei Sucu la Rapid Galca lar fi bagat
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu a debutat, de fapt, Andrei Şucu la Rapid: “Gâlcă l-ar fi băgat!”
ADVERTISEMENT

Andrei Şucu este fiul patronului Dan Şucu şi este legitimat la Rapid. Se antrenează cu echipa mare a giuleştenilor şi este aşteptat să debuteze în acest sezon, mai ales că a fost rezervă la meciul cu Unirea Slobozia.

Motivul pentru care Andrei Şucu nu a debutat în acest sezon la Rapid

Debutul era aşteptat în meciul de Cupa României cu Dumbrăviţa, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Robert Niţă a dezvăluit că o accidentare suferită la antrenamente a amânat debutul lui Şucu Jr. la Rapid:

ADVERTISEMENT

„La meciul de campionat a fost rezervă neutilizată, cu Dumbrăviţa nu a fost în lot. Joi s-a accidentat la antrenament, de aia n-a fost ieri în lot. Gâlcă l-ar fi băgat cu Dumbrăviţa.

S-a accidentat următoarea zi după meciul cu Slobozia. În mod normal, va debuta după meciul cu Universitatea Craiova. Nici nu poţi să iei un copil şi să îl arunci direct, chiar dacă vorbim de fiul patronului.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile...
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”

Eu zic că aripă joacă, i se potriveşte cel mai bine. De obicei, la categoria lui de vârstă joacă aripă dreapta, unde joacă Dobre. Dar arată bine Andrei, fotbalist bun, are 16 ani. Este un băiat bine crescut”, a spus Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Digisport.ro
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului

Andrei Şucu a debutat în SuperLiga în ultima etapă a sezonului precedent la meciul dintre U Cluj şi Rapid, încheiat 2-2. În acelaşi meci au debutat Sebastian Banu (17 ani) și Andrei Niculcea (16 ani).

Andrei Şucu şi-a făcut autocaracterizarea: „Sunt destul de schilod, dar am un fizic bun!”

Andrei Şucu a efectuat în iarnă, primul cantonament alături de seniorii Rapidului, în Dubai. Fiul patronului şi-a făcut autocaracterizarea, spunând că trebuie să îşi îmbunătăţească faza defensivă:

ADVERTISEMENT

„Mă bazez mult pe tehnică, postul pe care joc îmi cere să fiu tehnic cu mingea la picior. Fizicul meu, în afară de faptul că sunt destul de schilod, e bun, am înălțime bună. Am luat și 8 kg, dacă mai pun câteva kg de mușchi va fi o mare diferență între jucătorul de acum și cel de peste câteva luni.

Trebuie să învăț să mă apăr, am momente când mă fură jocul, când nu sunt atent. Asta poate costa echipa cele 3 puncte. Eu sunt ambițios, corect. Îmi place să îmi depășesc limitele, să simt că merit să fiu undeva, să muncesc.

Mi-aș dori să joc cât mai mult pentru echipă, să câștig un campionat cu Rapid. Poate să prind un transfer în străinătate. Dar prima dată vreau să-mi fac datoria la Rapid, apoi mă gândesc la un transfer în afară sau poate la o prelungire de contract”, a spus Andrei Şucu în ianuarie la Rapid TV.

Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul FRF: „Mircea Lucescu devine primul din...
Fanatik
Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul FRF: „Mircea Lucescu devine primul din istorie”
Alex Dobre, atacantul Rapidului, a dat mesaj în direct după ce a văzut...
Fanatik
Alex Dobre, atacantul Rapidului, a dat mesaj în direct după ce a văzut ce a postat Gabi Safta despre el
Gigi Becali râde de demiterea lui Edi Iordănescu: “Vezi!? Du-te să antrenezi pe...
Fanatik
Gigi Becali râde de demiterea lui Edi Iordănescu: “Vezi!? Du-te să antrenezi pe CSA. Mirel Rădoi și cu Edi, cei mai tari pe teorie”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
'Băi, handicapatule!'. Mihai Stoica, luat la înjurături de primarul orașului
iamsport.ro
'Băi, handicapatule!'. Mihai Stoica, luat la înjurături de primarul orașului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!