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De ce nu a fost convocat, de fapt Opruț la națională? Andrei Nicolescu nu a ezitat

Adrian Baciu
11.11.2026 | 15:30
De ce nu a fost convocat de fapt Oprut la nationala Andrei Nicolescu nu a ezitat
EXCLUSIV FANATIK
Raul Opruț nu a mai fost convocat de Hagi la națională Care ar fi explicația. Sursa foto: colaj Fanatik
Raul Opruț nu mai face parte din lotul anunțat de Gică Hagi pentru meciurile care încheie grupa de Liga Națiunilor. De ce nu a mai ajuns la națională fundașul de la Dinamo.
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România își va încheia grupa de Liga Națiunilor pe 14 și pe 17 noiembrie 2026, atunci când va juca meciurile cu Polonia la București și cu Bosnia & Herțegovina la Zenica. Pentru aceste dueluri, Gică Hagi (61 de ani) a făcut o serie importantă de „tăieri” în lot. Au dispărut, printre alții, fundașul celor de la Dinamo, Raul Opruț (28 de ani). De ce nu a mai fost convocat apărătorul stânga?

Gică Hagi nu l-a mai convocat la națională pe Raul Opruț. Reacția celor de la Dinamo

În acest weekend, selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lista finală cu cei 26 de jucători pe care se va baza în meciurile din UEFA Nations League, din Liga B. Din acest total, 18 sunt fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, iar alți 8 vin din campionatul intern. Spre deosebire de primele 4 partide, „Regele” a făcut o serie de retușuri.

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Dinamo, echipa care a condus multe etape SuperLiga, având evoluții constant bune, cu doar 2 eșecuri într-un tur de sezon regular, trimite un singur jucător la lot. E vorba de Cătălin Cîrjan (23 de ani). Celălalt jucător din lotul lui Nuno Campos (51 de ani) care a fost convocat de Hagi la prima „fereastră” de Liga Națiunilor, Raul Opruț, nu a mai prins acum selecția.

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu (50 de ani) a spus câteva cuvinte despre această absență a fundașului stânga. În opinia sa, pe flancul stâng nimeni nu prea are șanse cu Nicușor Bancu. Veteranul de la Universitatea Craiova traversează o formă de excepție. Președintele „câinilor” a mai punctat faptul că selecționerul nici nu prea avea ce să aleagă de la alb-roșii. Andrei Mărginean (25 de ani) este accidentat, iar Alex Musi (22 de ani) abia a revenit după problemele medicale.

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„(n.r. Doar Cîrjan convocat la națională de la Dinamo?) Cîrjan la lot, cred că e un titlu mai bun. Musi nu avea cum, Mărginean nu avea cum că e accidentat. (n.r. Raul Opruț?) Există opțiuni bune în România pentru postul acela (n.r. de fundaș stânga). E decizia selecționerului. Bancu a jucat foarte bine în ultima perioadă. Trebuie să recunoaștem asta. Cred că e într-un vârf de formă”, a fost replica șefului de la Dinamo despre convocările lui Hagi.

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Cu cine se luptă Raul Opruț pentru locul la națională. Ce cifre au Bancu și Eissat

În acest moment, variantele lui Gică Hagi pentru postul de fundaș stânga la națională sunt Nicușor Bancu (34 de ani) și Lisav Eissat (21 de ani). Apărătorul de la Universitatea Craiova are o primă jumătate de sezon fantastică în Bănie. Acesta a bifat deja 26 de meciuri în SuperLiga și în cupele europene reușind și 4 goluri. Pe ultimul l-a marcat joi, 5 noiembrie, în victoria „Științei”, scor 2-0, cu Egnatia, în grupa de Conference League.

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Celălalt jucător la care a apelat Gică Hagi pentru poziția de fundaș stânga, Eissat, este om de bază în Championship, liga a doua engleză, la Bristol City. Acesta a jucat în 14 meciuri oficiale în acest sezon și a marcat un gol. În ceea ce-l privește pe Opruț, românul are 15 meciuri și 0 goluri la Dinamo în acest sezon. Pe postul de fundaș stânga, Hagi îl mai avea în vederi pe fostul său elev de la Farul, Andrei Borza (20 de ani). Tânărul are 9 meciuri în Turcia, la Corum, marcând și un gol.

De ce nu a fost convocat Opruț la națională? Reacție dinspre Dinamo

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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