De ce nu a fost Dan Șucu la meciul Botoșani – Rapid 2-0. Înfrângere grea la ceas aniversar pentru patronul Rapidului

, Rapid a ratat șansa de a obține o nouă victorie după egalul cu Oțelul. Echipa lui Marius Șumudică nu a reușit să-i facă un cadou patronului Dan Șucu, într-o zi extrem de importantă pentru el.

De ce nu a fost Dan Șucu la meciul Botoșani – Rapid 2-0

Ziua de 6 octombrie a fost aniversarea a 17 ani de căsătorie dintre Dan Șucu și Diana. Acesta a fost și motivul pentru care omul de afaceri nu a făcut deplasarea la Botoșani pentru a vedea meciul de pe stadion.

Diana Șucu a marcat aniversarea printr-un mesaj pe Insta Story postat înaintea meciului. “La mulți ani căsniciei noastre” este textul postat de soția patronului de la Rapid alături de un buchet imens de flori.

”M-a cerut de soție pe o terasă din Milano, pe 4 august, iar un an mai târziu s-a născut primul nostru băiețel. Mă surprinde și acum cu tot felul de gesturi, cu flori și cu drăgălășenie”, mărturisea Diana Șucu într-un interviu pentru Pro tv.

Dan Șucu, dedicat sută la sută Rapidului

După ce a preluat pachetul majoritar de acțiuni, Dan Șucu s-a implicat foarte mult și e prezent aproape meci de meci la jocurile Rapidului, chiar și la cele din deplasare. Omul de afaceri cunoscut ca patronul Mobexpert are ambiția de a câștiga titlul cu Rapid și a readuce echipa în cupele europene.

Prin investiții masive, Șucu a reușit să asigure Rapidului un buget foarte mare, prin care echipa ar trebui să se bată pentru primele locuri. Pentru a-și vedea visul cu ochii, patronul alb-vișiniilor a făcut eforturi financiare pentru a aduce antrenori cu nume, așa cum a fost cazul lui Neil Lennon. După startul dezamăgitor de sezon, acționarul majoritar al Rapidului a decis să-l schimbe cu Marius Șumudică.

Rapidiștii, ironizați de fani la Botoșani

După eșecul surprinzător, . Aceștia le-au strigat “Campionii, campionii!”. Jucătorii lui Șumudică au părăsit cu capul plecat terenul și au intrat la cabine în fluierăturile celor prezenți la stadion.

La flash-interviu, Marius Șumudică a avut un mesaj misterios și și-a exprimat dezamăgirea că echipa sa a avut o evoluție foarte slabă în repriza a doua: “Au fost două reprize diametral opuse. Am controlat prima repriză, ocazii rarisime, au scos de pe linia porții, bară, nu am reușit să marcăm.

Apoi am început foarte prost repriza a doua. Nu am urmărit la șutul în blocaj și marchează pentru 1-0. După care ne-am deschis și normal că și-au creat mai multe spații. Nu am reușit să egalăm și fotbalul te pedepsește. La situațiile pe care le avem trebuie să marcăm. Altfel nu putem câștiga. Am fost foarte calm la vestiare. O să aflați zilele viitoare”.