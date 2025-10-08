De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv

Naţionala României va disputa un meci amical împotriva Moldovei, joi, de la ora 21:00. , stadion pe care se va juca trei zile mai târziu şi meciul „tricolorilor” cu Austria, din preliminariile CM 2026.

Motivul pentru care acoperişul Arenei Naţionale nu a fost tras la România – Moldova!

Capitala a fost sub cod roşu de ploi în noaptea de marţi spre miercuri şi au existat foarte multe voci care solicitau ca acoperişul Arenei Naţionale să fie tras pentru această confruntare. FANATIK aflat motivele pentru care oficialii FRF au decis să nu rişte nimic şi să lase gazonul descoperit, în ciuda ploii torenţiale din ultimele zile.

În primul rând, acoperişul Arenei Naţionale, deşi teoretic funcţional, nu a mai fost tras din decembrie 2020, adică aproape cinci ani. Având în vedere vechimea instalaţiei şi a faptului că nu a mai fost folosită de câţiva ani, ar fi putut să se defecteze.

Mai mult decât atât, nu este recomandat ca acoperişul să fie tras în momentul în care ploua torenţial pentru că riscul de blocare este şi mai mare. Astfel, acoperişul stadionului ar fi trebuit tras cu câteva zile înainte de furtuna care a cuprins Capitala în această săptămână.

În cazul în care s-ar fi luat decizia ca acoperişul să fie tras, iar instalaţia s-ar fi blocat la jumătate, meciul nu s-ar fi putut disputa din cauza riscurilor pentru jucătorii de pe teren. Iar o astfel de problemă nu se poate rezolva foarte rapid.

Mircea Lucescu şi jucătorii naţionalei au respins categoric ideea ca acoperişul să fie tras!

Din informaţiile FANATIK, Mircea Lucescu a fost chestionat în această privinţă. Atât selecţionerul, cât şi jucătorii echipei naţionale au respins categoric ideea ca acoperişul să fie tras pentru meciul cu Moldova din două motive.

Pe Arena Naţională s-ar crea un efect de seră care le-ar crea un disconfort jucătorilor. Din cauza acestui efect de seră, gazonul ar risca să se pârjolească şi să se prezinte în condiţii foarte proaste la meciul de duminică împotriva Austriei.

Cum se prezintă gazonul de pe Arena Naţională înainte de Moldova – România

În ciuda ploii din ultimele zile, gazonul se prezintă în condiţii excelente cu o zi înaintea confruntării. Deşi existau emoţii, drenajul şi-a făcut treaba excelent în ultimele zile şi la ora meciului nu există nicio emoţie privind starea suprafeţei de joc.

Niciuna dintre cele două formaţii nu au efectuat antrenamentul oficial pe Arena Naţională. , în timp ce „tricolorii” au efectuat şedinţa de pregătire la Mogoşoaia.

Acoperişul şi cubul de pe Arena Naţională intră în reparaţii! Ce spune primarul Bucureştiului

Primarul interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, a declarat că pe Arena Naţională vor avea loc mai multe procese de restaurare. Cubul va fi reparat, precum şi acoperişul retractabil, care nu a mai fost folosit din 2020:

„Sunt mai multe defecțiuni la Arenă. Cubul trebuie schimbat, acoperișul trebuie rezolvat. Avem defecțiuni, au fost câteva inundații la nivel de spații interne, pe care le refacem acum. Aceste reparații se vor finaliza în 2026”, a spus edilul pentru .