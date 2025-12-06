De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a din SuperLiga, se va juca pe Arena Națională. Chiar dacă ploaia ar putea să pună mari probleme jucătorilor, s-a luat decizia ca acoperișul să nu fie tras.

FCSB – Dinamo nu se va disputa cu acoperișul tras pe Arena Națională

Așadar, fotbaliștii care vor intra pe teren la meciul programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, vor trebui să fie pregătiți pentru un gazon îmbibat cu apă după o zi în care a plouat semnificativ în București. De ce s-a ajuns într-o astfel de situație?

În primul rând, pentru că acoperișul Arenei Naționale, deși teoretic funcțional, nu a mai fost tras din decembrie 2020, adică de 5 ani. Având în vedere vechimea instalației și a faptului că nu a mai fost folosită de atâția ani, ar fi putut să se defecteze.

În plus, din informațiile obținute de FANATIK, nu este recomandat ca acoperișul să fie tras în momentul în care plouă torențial, așa cum se întâmplă la această oră în Capitală, pentru că riscul de blocare este și mai mare.

De ce nu își doresc jucătorii să evolueze cu acoperișul tras

În cazul în care, totuși, s-ar fi luat decizia ca acoperișul să fie tras, iar instalația s-ar fi blocat la jumătate, partida nu s-ar fi putut disputa din cauza riscurilor la care erau expuși jucătorii din teren. Iar o astfel de problemă nu s-ar fi putut rezolva într-un timp foarte scurt.

FANATIK a aflat că nici jucătorii nu agreează varianta tragerii acoperișului, deoarece s-ar crea un efect de seră pe Arena Națională și ar fi un disconfort termic. În plus, din cauza efectului de seră, gazonul s-ar deteriora mult mai repede.

Câți spectatori sunt așteptați la FCSB – Dinamo

În ciuda faptului că este , Arena Națională nu se va umple. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că .

”(n.r. – Cât lume te aștepți să fie pe Arenă?) Din ce am înțeles s-au vândut cam 14-15 mii de bilete până acum. (n.r. – Dinamo ia toată peluza?) Da, da. (n.r. – Să fie vreo 30.000?) Da, da. Poate ne ajută și timpul. Unii nu vin și din cauza la timp. Dar pentru că se joacă un derby cu Dinamo sperăm ca oamenii să vină să fie alături de echipă”, spunea Mustață, în urmă cu două zile.