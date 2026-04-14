De ce nu a jucat Băluţă în U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Din trei mijlocaşi au mai rămas cu unul înainte de meci”

Universitatea Craiova a cedat cu 0-4 pe terenul lui U Cluj. Care este motivul pentru care oltenii nu s-au bazat la acest meci pe mijlocașul Tudor Băluță. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
14.04.2026 | 12:00
Universitatea Craiova a suferit un eșec dur în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Oltenii au cedat cu 0-4 în deplasare cu U Cluj. FANATIK a aflat motivul pentru care Tudor Băluță (27 de ani), titularul de la mijlocul terenului din echipa lui Filipe Coelho, nu a jucat deloc. Vezi pe Fanatik.ro ce s-a întâmplat, de fapt, cu mijlocașul defensiv.

Motivul absenței lui Tudor Băluță în U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Universitatea Craiova nu s-a putut baza pe toți jucătorii de bază la meciul pierdut cu U Cluj. De la mijlocul terenului au lipsit Tudor Băluță, titularul incontestabil, dar și Anzor Mekvabishvili (24 de ani), care a acuzat stări de amețeală după încălzire și a fost înlocuit cu Samuel Teles (29 de ani). Din informațiile FANATIK, fotbalistul român, care ar fi trebuit să intre totuși în repriza secundă, a simțit o stare de încărcătură. Evoluția ulterioară a scorului a decis practic păstrarea sa pe bancă până la final.

„Nu au fost alte probleme. A fost o încărcătură și nu au vrut să riște de la început cu Băluță. Apoi a fost și necazul cu Anzor, care a avut probleme la încălzire și a fost scos de pe foaia de joc. Din cei trei care fac jocul la mijloc, doi nu mai erau, rămăsese singur Cicâldău”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova a început meciul contra lui U Cluj cu următorul prim „11”: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, Mekvabishvili, Cicâldău, Fl. Ștefan – Al Hamlawi, Etim.

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus...
Digi24.ro
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

Marius Șumudică a găsit jucătorul care a tras Universitatea Craiova în jos la meciul cu U Cluj. „Are mari probleme!”

După ce a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0, Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit și despre jucătorii formației din Bănie. Tehnicianul român a scos în evidență problemele pe care Florin Ștefan (29 de ani) le-a avut în partida de pe Cluj Arena și cât de dependentă este Craiova de fotbaliști precum Bancu (33 de ani) și Baiaram (23 de ani).

S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru...
Digisport.ro
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran

„Toată lumea îl scoate în evidență pe Ștefan. Sunt de acord, ajunge acolo, dă la poartă, dar defensiv, pe lângă faptul că pierde toate duelurile, are mari probleme de poziționare. Nu îmi puteți spune niciodată că Ștefan cu oricine ar juca în stânga sunt peste Bancu și Baiaram, niciodată!

În dreapta Mora e forța Craiovei. E un jucător incredibil, tot ce face, face perpendicular pe poartă. Are forță în picioare, driblează, e tehnic, marchează. Când joci cu trei fundași centrali, iar ei nu acoperă foarte bine o latură a terenului și dacă nu sunt atât de rapizi apar desincronizări. În spatele lor sunt mari probleme. Ștefan și Mora sunt ofensivi, dar din punctul meu de vedere nu poți compara Ștefan cu Bancu niciodată”, a spus și Marius Șumudică.

  • 1,4 milioane de euro valorează Tudor Băluță
  • 5 contribuții de gol are mijlocașul în total în acest sezon
Li s-a urcat la cap?! Jucătorii Universității Craiova, aburiți de statutul de mari...
Fanatik
Li s-a urcat la cap?! Jucătorii Universității Craiova, aburiți de statutul de mari favoriți: „Labili psihic, aroganţi, au intrat pe vârfuri”
Legea Stroe, ca-n Coreea de Nord! „E o mizerie! Jandarmeria poate decide că...
Fanatik
Legea Stroe, ca-n Coreea de Nord! „E o mizerie! Jandarmeria poate decide că suporterii nu au acces pe stadion!”
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României:...
Fanatik
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României: „Îmi place mult copilul ăsta!”
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
10.000 de lei și scuze! Nașul lui 'Bocciu' continuă războiul cu Daniel Niculae:...
iamsport.ro
10.000 de lei și scuze! Nașul lui 'Bocciu' continuă războiul cu Daniel Niculae: 'Când fur primul portofel îi fac plata! Să le ceară scuze rapidiștilor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!