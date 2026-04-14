De ce nu a jucat Băluţă în U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Din trei mijlocaşi au mai rămas cu unul înainte de meci”

Universitatea Craiova a suferit un eșec dur în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Oltenii au cedat cu 0-4 în deplasare cu U Cluj. FANATIK a aflat motivul pentru care Tudor Băluță (27 de ani), titularul de la mijlocul terenului din echipa lui Filipe Coelho, nu a jucat deloc. Vezi pe Fanatik.ro ce s-a întâmplat, de fapt, cu mijlocașul defensiv.

Motivul absenței lui Tudor Băluță în U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Universitatea Craiova nu s-a putut baza pe toți jucătorii de bază la De la mijlocul terenului au lipsit Tudor Băluță, titularul incontestabil, dar și Anzor Mekvabishvili (24 de ani), care a acuzat stări de amețeală după încălzire și a fost înlocuit cu Samuel Teles (29 de ani). Din informațiile FANATIK, fotbalistul român, care ar fi trebuit să intre totuși în repriza secundă, a simțit o stare de încărcătură. Evoluția ulterioară a scorului a decis practic păstrarea sa pe bancă până la final.

„Nu au fost alte probleme. A fost o încărcătură și nu au vrut să riște de la început cu Băluță. Apoi a fost și necazul cu , care a avut probleme la încălzire și a fost scos de pe foaia de joc. Din cei trei care fac jocul la mijloc, doi nu mai erau, rămăsese singur Cicâldău”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova a început meciul contra lui U Cluj cu următorul prim „11”: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, Mekvabishvili, Cicâldău, Fl. Ștefan – Al Hamlawi, Etim.

Marius Șumudică a găsit jucătorul care a tras Universitatea Craiova în jos la meciul cu U Cluj. „Are mari probleme!”

După ce , Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit și despre jucătorii formației din Bănie. Tehnicianul român a scos în evidență problemele pe care Florin Ștefan (29 de ani) le-a avut în partida de pe Cluj Arena și cât de dependentă este Craiova de fotbaliști precum Bancu (33 de ani) și Baiaram (23 de ani).

„Toată lumea îl scoate în evidență pe Ștefan. Sunt de acord, ajunge acolo, dă la poartă, dar defensiv, pe lângă faptul că pierde toate duelurile, are mari probleme de poziționare. Nu îmi puteți spune niciodată că Ștefan cu oricine ar juca în stânga sunt peste Bancu și Baiaram, niciodată!

În dreapta Mora e forța Craiovei. E un jucător incredibil, tot ce face, face perpendicular pe poartă. Are forță în picioare, driblează, e tehnic, marchează. Când joci cu trei fundași centrali, iar ei nu acoperă foarte bine o latură a terenului și dacă nu sunt atât de rapizi apar desincronizări. În spatele lor sunt mari probleme. Ștefan și Mora sunt ofensivi, dar din punctul meu de vedere nu poți compara Ștefan cu Bancu niciodată”, a spus și Marius Șumudică.