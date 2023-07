În realitate, inclusiv patronul Gigi Becali se aștepta ca Siyabonga Ngezana să debuteze, însă staff-ul celor de la FCSB a considerat că nu este momentul. Cel mai probabil fanii îl vor vedea pe Siyabonga Ngezana în acțiune în următoarele etape, după ce se va acomoda mai bine cu țara noastră, deși acest lucru nu ar trebui să fie o problemă.

De ce nu a jucat încă Ngezana la FCSB: “Eu voiam să-l bag!”

”Păi ei zic că e bine să mai se pregătească, eu am vrut să-l bag din primul meci, ei că se mai pregătească. Ei știu, ei îl antrenează, ei știu. Băi tată, ei știu, dacă ăsta a jucat bine, că altfel îl băgam. Harut da”, a transmis Becali. ”Cuplul va fi Dawa cu Ngezana”, a întrebat Horia Ivanovici. Scenariul a fost confirmat imediat de Gigi Becali.

”Da, așa va fi. la ora asta de acum. E puternic, are viteză, nu mai face gafe, nu mai poate să-l scoată nimeni de acolo”, a transmis Gigi Becali. Concluzia a oferit-o tot Horia Ivanovici, înainte de a încheia acest subiect: ”Echipa arată bine, anul ăsta sunteți favoriți clar”.

În încheiere, Gigi Becali a anunțat că e convins că Siyabonga Ngezana nu va avea probleme cu acomodarea, deși jucătorii din Africa de obicei au nevoie de timp pentru a se acomoda, conform lui Mircea Lucescu. Siyabonga Ngezana are un mare avantaj în fața lui Gigi Becali: este creștin și, mai mult, un mare credincios.

Pentru serviciile lui Siyabonga Ngezana, FCSB ar fi plătit 600.000 de euro celor de la Kaizer Chiefs. Anunțul acestui transfer a fost făcut chiar de către cei de la Chiefs, la mijlocul lunii iunie. ”Kaizer Chiefs și-a luat rămas bun de la fundașul Siyabonga Ngezana, care a semnat cu gigantul român FCSB, cunoscut în trecut ca Steaua București. Îi urăm tot binele!”, transmiteau sud-africanii.

și spune că a venit la FCSB pentru că a fost impresionat de nivelul înalt al competiției. “Sunt foarte fericit că am ajuns la FCSB, e o provocare imensă pentru mine. Abia aștept să încep antrenamentele și să joc. Am mai fost în Europa, la Fulham, două săptămâni, în 2016, deci nu sunt prima dată pe acest continent. Sunt fericit că am ajuns în Europa. Am început să mă antrenez în Africa de Sud câtă vreme așteptam viza.

Nu-l cunosc pe Gigi Becali și nu știu jucători români. Îi cunosc doar pe câțiva dintre colegi. Dar am timp sa învăț despre România și despre fotbalul românesc. O să mă antrenez și suplimentar aici, în Olanda, cu antrenorul desemnat de club, astfel încât să ajung rapid într-o formă bună. Suporterii FCSB să știe că o să fiu implicat sută la sută pentru club!”, declarat Siyabonga Ngezana atunci când a fost prezentat la FCSB.

