De ce nu a jucat Radu Drăgușin titular în meciul cu Olanda: ”A ars niște etape”

Fostul internațional Răzvan Raț consideră că selecționerul naționalei de tineret a României, Adrian Mutu, nu a început titular cu Radu Drăgușin în partida cu Olanda, deoarece acesta nu are meciuri în picioare.

În ciuda faptului că a rămas pe banca de rezerve, fundașul de la Juventus Torino i-a luat apărarea lui Denis Ciobotariu, cel care a greșit la golul marcat de olandezi.

Apărătorul de la CFR Cluj l-a scăpat din marcat pe Perr Schuurs, care a deschis scorul cu o locitură de cap, dar tricolorii au revenit prin reușita de excepție a lui Andrei Ciobanu.

Răzvan Raț explică de ce Mutu nu l-a titularizat cu Olanda pe Radu Drăgușin

”Drăgușin a ars niște etape. Faptul că te antrenezi la un alt nivel este ceva, dar meciul este meci! Contează să ai ritm de meci. Acel antrenament, indiferent de intesitatea sa, nu va fi la același nivel cu meciul”, a explicat Răzvan Raț de ce Radu Drăgușin nu a fost titular cu Olanda.

”Mutu este antrenor, el bagă pe cine vrea în teren! E clar că apar tot felul de păreri despre cine trebuia să joace. De fiecare dată sunt unii care își spun părerea cu un interes în spate. De asta avem selecționer”, a declarat fostul fundaș stânga la emisiunea Fotbal European de la Digi Sport.

”Mutu decide cine intră în lotul echipei naționale și el compune primul 11, în funcție de adversar. Nici Mutu, nici Rădoi, nimeni nu-și vrea răul. Fiecare alege primul 11 care consideră că este potrivit”, a continuat fostul internațional.

Ciobanu poate prinde un transfer după golul cu Olanda

”Nu mi-a plăcut că nu am avut mingea foarte mult, am avut posesia undeva la 29%. Mi-a plăcut că am avut mai multe ocazii de a marca decât ei. Golul lui Ciobanu a fost o execuție de excepție. Acest gol poate să-l ajute pentru un eventual transfer. Este un gol marcat contra unei echipe foarte bună, la un turneu final”, a încheiat Raț.

În celălalt meci al grupei, Germania a făcut instrucție cu echipa gazdă, Ungaria, pe care a pus-o la colț în repriza a doua, după 0-0 la pauză. Nemții au înscris de 3 ori în 12 minute (61-73) și s-au instalat pe primul loc în grupă. Pentru a spera la calificare (primele două echipe din grupă), echipa noastră trebuie să învingă în următorul meci (sâmbătă, 27 martie, ora 19:00.) naționala maghiară.

Startul naționalei U21 a României la Campionatul European a înregistrat audiențe spectaculoase, meciul cu Olanda de la Budapesta transmis de TVR a fost urmărit în medie de 768.000 de telespectatori, iar minutul de aur a fost la 22:21, când Andrei Ciobanu a marcat supergolul din lovitură liberă. Atunci TVR a avut un rating 5,6%, 986.000 telespectatori fiind în acel moment pe postul public.

