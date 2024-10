De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la Real Madrid. Cel mai mare club din lume l-a dorit insistent în 2007

În momentul în care s-a vorbit de transferul la cea mai titrată formație din lume, ”Briliantul” avea evoluții extraordinare în tricoul Fiorentinei, acolo unde ajunsese în vara lui 2006 de la Juventus.

Adrian Mutu a fost aproape de un transfer la Real Madrid

În prima ediție a , noua producție de top marca FANATIK, Adrian Mutu a povestit cum au stat lucrurile cu interesul celor de la Real Madrid și ce l-a făcut să rămână în continuare la Fiorentina.

”Am găsit din ziare o tipăritură foarte veche. Din El Mundo Deportivo din 12 decembrie 2007 unde Mijatovic spune așa: ‘Sunt 3 jucători foarte importanți cu uriașă calitate și suntem interesați de ei, dar în primul rând suntem interesați de Mutu’. Era vorba despre tine, Mancini și Vucinic. Mijatovic te voia la Real Madrid. De ce nu ai ajuns la cel mai mare club din lume?”, a întrebat Horia Ivanovici.

”Știu de acest interviu, îmi aduc aminte foarte clar. Nu știu exact unde, dacă au început sau unde s-au oprit negocierile. Doar știu că în momentul în care era în prim-plan această negociere cu Real, Fiorentina a venit imediat cu un contract mult mai mare și pe mai mulți ani.

Nu vreau să spun cât, nu vreau să vorbim aici de cifre, pentru că cifrele sunt amețitoare. A fost un contract aproape dublat și doi ani în plus la contract. În momentul ăla traversam o perioadă extraordinară, tocmai luasem premiul pentru cel mai bun jucător din Italia.

Eram fascinat de Firenze și de faptul că mă simțeam foarte bine la clubul ăsta și nu m-am interesat foarte tare. Cu toate că într-un colț al minții mele era și faptul că era vorba de un club uriaș, chiar dacă eu sunt fan Barcelona”, a declarat ”Briliantul”, la emisiunea DON MUTU.

Mutu, discurs dur la adresa lui Dorinel Munteanu

În cadrul aceleiași emisiuni, în care Adrian Mutu stă față în față cu moderatorul Horia Ivanovici, fostul mare internațional a vorbit și despre din timpul și de la finalul meciurilor.

”Am văzut și eu tot ce se petrece în jurul lui Dorinel. Cred că faza care a făcut-o cu jucătorul pe care l-a luat de guler nu e chiar așa de gravă. Bineînțeles că nu lua așa de mare amploare dacă Dorinel ar fi avut altfel de dialog după meci, pentru că depinde cum se poziționează antrenorul după o astfel de fază.

Unde cred eu că greșește, fără să-i dau sfaturi, pentru că îl văd foarte rigid atunci când cineva vorbește de el, e faptul că se ceartă cu toată lumea. Indiferent cine vorbește de el, răspunde, are timp să se gândească la toți analiștii sau la toate persoanele. Mă mir de unde are timp și când are timp să afle tot, să se uite la tot și după un meci răspunde tuturor”, a spus el, la DON MUTU.

