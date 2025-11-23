Adevăratul motiv pentru care Cristiano Ronaldo nu a apărut în filmul lui Ladislau Boloni: “A fost de negăsit! Are două avioane private”

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni, unul dintre cei mai mari antrenori români, și-a lansat filmul autobiografic în care își prezintă viața și cariera fabuloasă. Mulți se așteptau să îl vadă și pe Cristiano Ronaldo în documentar, însă starul portughez a refuzat propunerea. Giovanni Becali e de părere că lusitanul a greșit.

Cristiano Ronaldo a fost lansat în fotbalul mare de nimeni altul decât Loți Boloni. și l-a chemat la echipa de seniori când a văzut ce calități posedă fotbalistul.

A urmat apoi o carieră de excepție. Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile. Anul viitor va juca la al cincilea său Campionat Mondial cu naționala Portugaliei și, de data aceasta, speră să câștige în sfârșit marele trofeu.

În filmul lansat de Boloni apar secvențe cu Cristiano Ronaldo, Cel mai probabil, fotbalistul de la Al Nassr nu a putut lua parte la producție din cauza contractelor semnate.

Giovanni Becali nu l-a iertat pe Cristiano Ronaldo după ce portughezul a refuzat să apară în filmul lui Boloni

Giovanni Becali și-ar fi dorit să îl vadă și pe Ronaldo în filmul lui Boloni și nu înțelege de ce atacantul portughez nu a arătat mai mult respect pentru antrenorul care l-a lansat în fotbalul mare.

„N-a vrut nici în filmul lui Boloni, nici în al lui Ferguson. Nici în al lui Beckham. În cel cu Beckham pot să înțeleg, juca Messi acolo, dar în ale lui Boloni și Ferguson… Ăsta l-a debutat. L-a băgat 3 minute când am venit eu să îl văd.

Ferguson l-a adus la United. Știu eu? Asta e. A dat mâna cu mine. Eu nu l-am simțit arogant pe Cristiano. La Ferguson nu știu. Totuși te-a debutat, băi băiatule. Te-a debutat. Eu l-am întrebat pe Loți. A zis că a fost de negăsit. Are două avioane. Putea să vină.

Eu credeam că o să apară. Am rămas surprins. Măcar prin telefon, ceva. Loți a fost un antrenor care a câștigat titlul în trei țări. A luat un campionat și o cupă în Portugalia cu Sporting. Crezi că Loți nu s-a simțit lezat? A făcut totuși un film foarte frumos. A avut o carieră strălucitoare”, a declarat Giovanni Becali.