De ce nu a mai investit Gigi Nețoiu la Steaua. Dezvăluirile lui Victor Pițurcă: „Găsise niște investitori turci potenți”. Marele regret după dispariția lui Emeric Ienei. Video

Victor Pițurcă a vorbit despre intenția lui Gigi Nețoiu de a investi la Steaua. Tehnicianul a dezvăluit și de ce nu a fost prezent la înmormântarea fostului său antrenor, Emeric Ienei.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
17.11.2025 | 16:30
De ce nu a mai investit Gigi Netoiu la Steaua Dezvaluirile lui Victor Piturca Gasise niste investitori turci potenti Marele regret dupa disparitia lui Emeric Ienei Video
Victor Pițurcă a vorbit despre intenția lui Gigi Nețoiu de a investi la Steaua. Tehnicianul a dezvăluit și de ce nu a fost prezent la înmormântarea lui Emeric Ienei. FOTO: colaj Fanatik
Prezent la evenimentul în cadrul căruia Gigi Nețoiu și-a lansat oficial candidatura pentru Primăria Capitalei, Victor Pițurcă a abordat mai multe aspecte importante, precum dorința fostului acționar de la Dinamo de a prelua Steaua alături de alți investitori sau absența sa de la înmormântarea lui Emeric Ienei.

Ce a declarat Victor Pițurcă despre dorința lui Gigi Nețoiu de a prelua Steaua 

Gigi Nețoiu a dezvăluit în urmă cu mai multe luni că a dorit să preia Steaua alături de mai mulți investitori turci, dar intenția sa a fost blocată de cerințele foarte ridicate ale MApN. Victor Pițurcă a comentat această situație: „A fost varianta asta, dar chiar dacă sunt prieten cu el, nu am știut treaba asta. S-a implicat la Voluntari, m-am supărat pe el din anumite motive și nu am vorbit o perioadă cu el, nu am știut.

S-a întâlnit cu colegi de-ai mei de la Steaua, cu Tudorel (n.r. Stoica), cu Bumbescu, dar eu nu am ştiut. Mi-a povestit că a fost la ministru, găsise niște investitori turci potenți și condițiile puse de Minister… nu putea să accepte nimeni așa ceva.

S-au schimbat lucrurile acum, nu mai sunt cei care conduceau înainte, e alt ministru, i-am auzit speech-ul, m-am bucurat că a spus că din primăvară… Sigur, trebuie să mai fie la Ministerul Apărării Naționale în continuare, să poată să ia aceste decizii. Să se privatizeze Steaua”.

Revine Victor Pițurcă la Steaua?

Victor Pițurcă, care a vorbit recent despre o posibilă revenire pe banca tehnică, a comentat și posibilitatea de a activa din nou la Steaua. (n.r. suporterii vă așteaptă să veniți ca manager) Am spus tot timpul că m-aș implica în țară doar la Steaua. Fac și eu tot ce e posibil ca echipa asta să revină acolo unde îi este locul.

E păcat, un asemenea brand… e inacceptabil. Dacă Steaua ar câștiga Cupa României, poate participa în cupele europene (n.r. dar nu poate juca în prima ligă).

Cum se poate așa ceva? E ceva în neregulă la noi, cu legea”, a afirmat fostul selecționer, care a analizat și meciul pe care echipa națională a României îl va disputa sâmbătă în Bosnia.

De ce a lipsit Victor Pițurcă de la înmormântarea lui Emeric Ienei

Fostul mare antrenor Emeric Ienei, cu care Victor Pițurcă a colaborat atât la Steaua, unde cei doi au câștigat Cupa Campionilor Europeni, cât și la echipa națională, a decedat pe 5 decembrie, la vârsta de 88 de ani. Tehnicianul a dezvăluit motivul din cauza căruia nu a fost prezent la înmormântare.

„Nu am reușit să ajung la înmormântare, din păcate am fost foarte răcit. A fost un moment foarte greu pentru mine, a venit pe neașteptate această veste, Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost cel mai mare antrenor al României, unul dintre cei mai mari antrenori, cred eu, de pe această planetă.

Să reușești să câștigi Champions League cu o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar în cont, e într-adevăr o performanță foarte greu de realizat. Ceea ce cred eu că nu se va mai întâmpla în următorii 100 de ani”, a declarat Victor Pițurcă.

Victor Pițurcă, declarații despre venirea lui Gigi Nețoiu la Steaua și despre absența sa de la înmormântarea lui Emeric Ienei

