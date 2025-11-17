De ce nu a mai investit Gigi Nețoiu la Steaua. Dezvăluirile lui Victor Pițurcă: „Găsise niște investitori turci potenți”. Marele regret după dispariția lui Emeric Ienei. Video

ADVERTISEMENT

Prezent la evenimentul în cadrul căruia Gigi Nețoiu și-a lansat oficial candidatura pentru Primăria Capitalei, Victor Pițurcă a abordat mai multe aspecte importante, precum dorința fostului acționar de la Dinamo de a prelua Steaua alături de alți investitori sau absența sa de la înmormântarea lui Emeric Ienei.

Ce a declarat Victor Pițurcă despre dorința lui Gigi Nețoiu de a prelua Steaua

Gigi Nețoiu a dezvăluit în urmă cu mai multe luni că a dorit să preia Steaua alături de mai mulți investitori turci, dar intenția sa a fost blocată de cerințele foarte ridicate ale MApN. Victor Pițurcă a comentat această situație: „A fost varianta asta, dar chiar dacă sunt prieten cu el, nu am știut treaba asta. S-a implicat la Voluntari, m-am supărat pe el din anumite motive și nu am vorbit o perioadă cu el, nu am știut.

S-a întâlnit cu colegi de-ai mei de la Steaua, cu Tudorel (n.r. Stoica), cu Bumbescu, dar eu nu am ştiut. Mi-a povestit că a fost la ministru, găsise niște investitori turci potenți și condițiile puse de Minister… nu putea să accepte nimeni așa ceva.

S-au schimbat lucrurile acum, nu mai sunt cei care conduceau înainte, e alt ministru, i-am auzit speech-ul, m-am bucurat că a spus că din primăvară… Sigur, trebuie să mai fie la Ministerul Apărării Naționale în continuare, să poată să ia aceste decizii. Să se privatizeze Steaua”.

Revine Victor Pițurcă la Steaua?

, a comentat și posibilitatea de a activa din nou la Steaua. „(n.r. suporterii vă așteaptă să veniți ca manager) Am spus tot timpul că m-aș implica în țară doar la Steaua. Fac și eu tot ce e posibil ca echipa asta să revină acolo unde îi este locul.

E păcat, un asemenea brand… e inacceptabil. Dacă Steaua ar câștiga Cupa României, poate participa în cupele europene (n.r. dar nu poate juca în prima ligă).

Cum se poate așa ceva? E ceva în neregulă la noi, cu legea”, a afirmat .

De ce a lipsit Victor Pițurcă de la înmormântarea lui Emeric Ienei

Fostul mare antrenor Emeric Ienei, cu care Victor Pițurcă a colaborat atât la Steaua, unde cei doi au câștigat Cupa Campionilor Europeni, cât și la echipa națională, . Tehnicianul a dezvăluit motivul din cauza căruia nu a fost prezent la înmormântare.

„Nu am reușit să ajung la înmormântare, din păcate am fost foarte răcit. A fost un moment foarte greu pentru mine, a venit pe neașteptate această veste, Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost cel mai mare antrenor al României, unul dintre cei mai mari antrenori, cred eu, de pe această planetă.

Să reușești să câștigi Champions League cu o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar în cont, e într-adevăr o performanță foarte greu de realizat. Ceea ce cred eu că nu se va mai întâmpla în următorii 100 de ani”, a declarat Victor Pițurcă.