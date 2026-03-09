Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB, după 1-3 cu U Cluj. Cu antrenorul cipriot, „la pachet”, a plecat și Mihai Pintilii. Fostul secund i-a povestit lui Gigi Becali ce acte de indisciplină sunt la roș-albaștri
Cristian Măciucă
09.03.2026 | 13:42
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB? Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior" fostul antrenor.
Aventura lui Elias Charalambous pe banca FCSB-ului s-a încheiat după aproximativ trei ani. Odată cu antrenorul cipriot, Mihai Pintilii a plecat și el de la campioana en-titre. La despărțire, secundul a pus mâna pe telefon și i-a povestit lui Gigi Becali ce lucruri nu sunt în regulă la echipă.

Acte de indisciplină la FCSB! Ce i-a povestit Mihai Pintilii lui Gigi Becali

Mirel Rădoi va fi noul antrenor de la FCSB. Legenda Stelei îi va lua locul lui Elias Charalambous, care și-a dat demisia după ce a ratat calificarea în play-off. Mihai Pintilii a plecat și el din staff-ul tehnic al campioanei și vrea să aibă o discuție viitorul principal. Într-o convorbire telefonică, Pintilii i-a povestit lui Gigi Becali ce acte de indisciplină sunt la echipă.

(n.r. – De ce nu rămas Pintilii în club?) Eu l-am întrebat aseară și mi-a zis așa: ‘Bre, nea Gigi, nu era bine! Trebuia ceva care să fie un șoc. Nu se mai putea!’ A zis ‘Vreau să mă întâlnesc cu Mirel să îi spun mai multe lucruri’. ‘De ce nu îmi spui mie?’ ‘Sunt lucruri mici, de indisciplină, mici, dar care nu te interesează. Mici, detalii mici, dar care contează’.

De exemplu, ăla, Neubert, are nu știu ce clinică de recuperare. Și cică ‘Domne, stai puțin, că nu am om aici și o să mai întârzii’. Doctorul nu vine în cantonament, nu stă cu echipa și alte chestii d-astea. Și a zis că i le spune lui Mirel, să le rezolve.

Sunt chestii de indisciplină. Și de jucători, dar lucruri mici. A zis că nu avea rost să mai stea. Se enervase prea tare. El știa lucrurile, știa că nu mai merge”, a dezvăluit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Retras din activitatea de fotbalist în februarie 2020, Mihai Pintilii și-a continuat activitatea în staff-ul celor de la FCSB. El se desparte astfel după șase ani de campioana en-titre. În toată această perioadă, fostul mijlocaș a cucerit nu mai puțin de cinci trofee: 2 titluri, 1 Cupă a României și 2 Supercupe ale României.

DEZVALUIRI INCENDIARE despre HAOSUL de la FCSB. INCIDENTELE din vestiar care au dus la DEZASTRU

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
