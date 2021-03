De ce nu a mai repetat România U21 semifinala de la EURO 2019! Patru motive care au dus la o eliminare dureroasă, deşi nu am pierdut

România U21 a ratat calificarea în sferturile de finală de la EURO 2021, după 0-0 cu Germania, şi nu a mai repetat performanţa din 2019, când tineretul ieşea din faza grupelor. FANATIK îţi prezintă patru motive pentru eliminarea dureroasă de la turneul final din Ungaria şi Slovenia.

În urmă cu doi ani, la EURO 2019, România U21 surprindea şi reuşea calificarea în semifinale, dintr-o grupă cu Franţa, Anglia şi Croaţia. Acum, la turneul final din Ungaria şi Slovenia, tricolorii au avut din nou o grupă grea, au reuşit rezultate bune, dar rămân acasă după trei meciuri.

România U21 a marcat trei goluri la EURO U21 2021, iar toate reuşitele au venit din partea jucătorilor care au pornit partidele din postura de titulari. Rezervele nu au adus niciun plus pe plan ofensiv, în timp ce acum doi ani au făcut diferenţa, în special în meciul cu Anglia U21.

La EURO 2019, Florinel Coman, intrat pe teren în minutul 63 al meciului cu Anglia, a fost decisiv în a doua victorie a tricolorilor la turneul final. Vedeta celor de la FCSB scotea penalty-ul din care Puşcaş deschidea scorul şi înscria o dublă pe final, goluri care au făcut diferenţa în faţa englezilor. Anterior, Adrian Petre intra pe final în partida cu Croaţia şi marca ultimul gol al tricolorilor.

EURO U21 2021 s-a disputat în aceeaşi perioadă cu meciurile naţionalei în preliminariile CM 2022. Turneul final din Ungaria şi Slovenia a fost sacrificat pentru ţelul cel mare, calificarea la Mondialul din Qatar, iar patru fotbalişti au ratat competiţia continentală.

Mirel Rădoi i-a chemat la naţionala mare pe Ianis Hagi, Dennis Man, Valentin Mihăilă şi Florinel Coman, toţi eligibili pentru selecţionata de tineret. Cu cei patru în lotul României U21, titulari la turneul final, Adrian Mutu ar fi avut cu totul alte variante pe banca de rezereve.

“Nu mi-a fost teamă în repriza a doua, am renunțat la mijlocașii defensivi, i-am introdus pe Ciobanu și Moruțan, plus Tavi Popescu. Cred că am introdus tot ce aveam pe bancă, altceva nu mai aveam” – Adrian Mutu, după Germania – România 0-0

