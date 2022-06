De ce nu a mers Eugenia Nicolae în luna de miere. Artista este căsătorită de anul trecut

Artista a spus de ce nu a mers în luna de miere, în ciuda faptului că și-a unit destinul cu partenerul de viață anul trecut. Vedeta a reușit să meargă într-o vacanță abia anul acesta, înainte de sărbătorile pascale.

Eugenia Nicolae, confesiune despre viața de cuplu. De ce nu a mers în luna de miere

Eugenia Nicolae s-a confesat legat de viața de familie. Este căsătorită cu Florin de aproximativ un an, dar nu a apucat să plece încă în luna de miere. a dezvăluit acum de ce a luat această decizie.

Proiectele profesionale și concertele au împiedicat-o pe vedetă să se bucure de o vacanță lungă după nuntă, dar din fericire, a avut prilejul să meargă o singură săptămână la Londra, anul acesta.

„Chiar înainte de sărbătorile pascale am plecat în vacanța pe care noi am numit-o săptămâna de miere. Deși ne-am căsătorit în vara anului trecut, nu am reușit să ne bucurăm de luna de miere.

Am lucrat mult, am cântat, a urmat participarea la Eurovision și multe alte proiecte. Astfel, am tot amânat luna de miere. Am mers într-un city-break binemeritat la Londra, ne-am făcut toate plăcerile”, a spus artista pentru .

Eugenia Nicolae: ”Mi-am încărcat bateriile”

Eugenia Nicolae a avut un program foarte încărcat, mai ales că soțului îi place foarte mult să viziteze locurile în care ajunge. a mers pe jos zeci de kilometri și s-a bucurat de un concert de muzică soul.

„Ne-am deconectat și mi-am încărcat bateriile pentru perioada intensă de lucru care urmează. Soțul meu Florin adoră să viziteze cât mai mult și m-a atras și pe mine în acest carusel al plimbărilor.

Ne trezeam de dimineața și ajungeam seara înapoi la cazare. Am mers pe jos zeci de kiloemtri. De câte ori călătorim vrem să înțelegem cât mai mult din cultura acelui popor.

Am primit cadou de la soțul meu și bilete la un concert superb de muzică soul, la Royal Albert Hal. A fost o seară absolut superbă”, a mai adăugat cântăreața pentru aceeași sursă.