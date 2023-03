De ce nu a mers Jean Gavril cu soţia în America Express? Dinu l-a dat de gol: ”Nu poate să divorțeze”

Jean şi Dinu Gavril au făcut echipă bună în America Express. Şi nu doar că au făcut echipă bună, ci relaţia dintre ei a ajuns să fie admirată în scurt timp, de toţi ceilalţi concurenţi . S-au certat des, poate şi mai des, dar mai presus de orice, s-au susţinut până la final. Şi chiar dacă finalul lor nu a însemnat şi finalul competiţiei, au primit vestea eliminării cu zâmbetul pe buze.

Jean şi Dinu Gavril, totul despre experienţa America Express. Cât de dură este de fapt competiţia şi ce nu se vede la televizor

Echipa fraţilor, aşa cum erau numiţi cei doi în competiţie, a fost echipa cu cele mai multe curse pierdute, dar şi cu cel mai mare entuziasm. Jean şi Dinu dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cât de dură este de fapt competiţia din spatele camerelor de filmat şi în America Express. Cum le-a schimbat viaţa această experienţă , dar şi care este reacţia oamenilor când dau nas în nas pe stradă cu ei.

ADVERTISEMENT

Sunt fraţi, camarazi, prieteni, chiar şi parteneri de afaceri. Cei doi concurenţi ne povestesc cum sunt ei în spatele camerelor de filmat şi cât timp petrec împreună acasă. Cine pe cine sună mai des, dar şi ce pasiuni împart.

Cum erau fraţii Gavril în copilărie: „Niciunul dintre noi n-a fost cuminte”

Cum era relaţia voastră în copilărie, cine era cel cuminte şi care era cel năzdrăvan?

– Jean: Niciunul dintre noi n-a fost cuminte, pentru că am crescut pe stradă, ne-a plăcut să stăm în cartier cu băieții, să ne jucăm.

ADVERTISEMENT

Vă amintiţi o boacănă făcută împreună?

– Dinu: Jean dădea party-uri când plecau ai noștri.

– Jean: Îmi chemam toți prietenii acasă și făceam tot felul de tâmpenii. Iar Dinu, evident, fiind fratele meu mai mic, era mereu prezent, fie că voia, fie că nu.

“Părinții noștri ne-au dat libertatea de a fi noi înșine”

Ce sfat aţi primit cel mai des de la părinţii voştri, care v-au şi ajutat ulterior în viaţă?

– Jean: Tata e, de obicei, cel cu teoria și sfaturile. Dar nu-mi aduc aminte de vreun sfat special, în afară de cele clasice ale părinților, precum ”fii cuminte, pune mâna pe carte, fii responsabil”.

ADVERTISEMENT

– Dinu: E un template al părinților.

– Jean: Dar părinții noștri nu ne-au constrâns niciodată, ne-au dat libertatea de a fi noi înșine, pentru că și ei, la rândul lor, au fost la fel crescuți. Cred că, din această libertate, înțeleasă însă cu cap, s-a conturat și personalitatea independentă a tatălui meu. Lui i-a plăcut mereu să fie propriul șef, să aibă afacerea lui.

Cu ambii părinţi muzicieni, de ce doar Jean a ales să urmeze drumul acesta?

– Jean: Nu pot spune că părinții noștri sunt muzicieni. Tata a cântat la vioară când era mai mic, pentru o perioadă, apoi a fost în corul armatei. Și astea sunt singurele lui experiențe muzicale.

ADVERTISEMENT

– Dinu: Mama face pian, dar nu a fost așa dintotdeauna.

– Jean: De vreo 10 ani cântă la pian și cred că vrea să devină profesoară de pian pentru copii.

ADVERTISEMENT

– Dinu: Eu am studiat tobele, dar nu am continuat, pentru că îmi trebuia o motivație și nu am găsit-o.

Ce pasiuni comune împart Jean şi Dinu Gavril de la America Express

Ce pasiuni comune aveţi?

– Jean: Facem sport împreună, mergem la sală și la baschet, avem un business împreună, această aplicație pentru posesorii de animăluțe. Petrecem foarte mult timp împreună, 6 zile din 7. Mi-ar plăcea ca Dinu să-și ia carnetul de motor. Eu tocmai ce mi l-am luat. Și probabil o să-și ia și el carnetul de motor. Deci ne plac cam aceleași lucruri.

Cine îl sună cel mai des pe celălalt?

– Dinu: Eu.

– Jean: Nicio șansă. Eu sun întotdeauna, tu nu suni niciodată.

Dacă aţi putea schimba un lucru la celălalt, care ar fi acela?

– Dinu: Nu ne-am dori să schimbăm nimic unul la celălalt.

– Jean: Amândoi suntem încăpățânați și n-avem de ce să schimbăm asta pentru că ne pierdem farmecul.

Aţi avut vreo situaţie în viaţă în care a fost nevoie să plângeţi unul pe umărul celuilalt?

– Dinu: Ne ferim de asta, nu ne place să plângem.

– Jean: Nu a fost nevoie să plângem unul pe umărul celuilalt și sperăm să nu se întâmple.

Jean şi Dinu Gavril de la America Express, afacere inedită

Sunteţi fraţi, prieteni, camarazi, dar şi parteneri de afaceri. Povestiţi-mi un pic cum v-a venit ideea aplicaţiei pe care o deţineţi şi ce presupune ea?

– Dinu: Noi dorim să oferim oamenilor care au animale posibilitatea să scape de grijile pe care le au în viața de zi cu zi cu ele.

– Jean: Spre exemplu, când pleacă în concediu, în aplicație poți să găsești oameni care să-ți plimbe câinele și să ofere cazare la ei în casă pentru animăluț. Este o aplicație care acoperă cam toate nevoile animalelor. Se numește Totopet, e deja lansată. Suntem super entuziasmați pentru că avem peste 1.000 de conturi făcute în mai puțin de trei săptămâni, iar de vreo trei zile am dat drumul oficial și la comenzi.

De ce nu a mers Jean Gavril cu soţia în America Express: “Bianca a fost în cărți”

Jean, ai ales să mergi în competiţia America Express cu fratele tău, de ce el şi nu soţia ta?

– Dinu: Pentru că de mine nu poate să divorțeze. (n.red. râde)

– Jean: Deși soția mea, Bianca, a fost în cărți ca persoană cu care să plec, noi am devenit recent părinți. La momentul plecării, copilul nostru avea şapte luni, deci nu ar fi putut veni și ea. Dar dacă ar fi fost să plec cu ea, Bianca e o persoană care nu prea iese din zona ei de confort. E riscant să meargă cuplurile în genul acesta de experiențe. Singurul nebun cu care puteam să plec era fratele meu și a fost o experiență care ne-a legat și mai mult.

S-a schimbat în vreun fel relaţia dintre voi după experienţa America Express? E vreun lucru pe care l-aţi descoperit la celălalt, de care nu ştiaţi până acum?

– Jean: Eu am descoperit că în competiție Dinu a avut mult mai multă răbdare și a fost mult mai cooperant. De obicei, e încăpățânat rău de tot.

Fraţii Gavril au pierdut la mustaţă finala America Express

Sunteţi echipa care a arătat, poate cel mai mult, că îşi doreşte să ajungă până în finală şi cu toate astea, aţi primit vestea eliminării cu zâmbetul pe buze. Mereu sunteţi atât de optimişti­?

– Jean: Da, mereu suntem optimiști, cu vibe-ul bun, ne place viața și ne bucurăm de ea. E adevărat că noi ne-am bucurat din plin de această competiție, ajungeam la Irina cei mai fericiți. Fiecare zi, era o bătălie pe care noi o duceam la bun sfârșit. Ne-am bucurat sincer și-n spatele camerelor, și când nu se mai filma. Iar legat de vestea eliminării primită cu zâmbetul pe buze, aș vrea să punctez o nuanță: în acel moment, eu simțeam că celorlalți le părea rău că plecăm. Ne atașasem unii de ceilalți și totuși, am simțit acest regret la ei, ceea ce n-ar fi normal într-o competiție eliminatorie.

“Ești singur la celălalt capăt al lumii, dar ai un colț cu românii din jurul tău”

– Dinu: N-ar fi fost normal, dar acolo se crease un fel de univers paralel față de viața normală. Iar acel univers era populat de noi și celelalte echipe. Ăștia eram, cu ei jucam, erau competitori, dar erau și ai noștri, familia noastră, în același timp. Pentru că ești singur la celălalt capăt al lumii, dar ai un colț cu românii din jurul tău.

– Jean: Iar zâmbetul pe buze, noi l-am avut pentru că nu ne-a șocat în niciun fel vestea eliminării. Am știut ce va urma când ceilalți ne-au luat-o în față și noi am rămas două ore la autostop.

Cât de grea este, de fapt, competiţia America Express din spatele camerelor. Dinu: “Nu te obișnuiești niciodată cu cerșitul și foamea”

Ce vi s-a părut cel mai greu în America Express?

– Dinu: Să-ți găsești motivația și energia să duci totul la bun sfârșit, pentru că vrei să-ți îndeplinești scopul. Trebuie să rămâi concentrat, să treci prin toate neajunsurile pe care le ai zilnic și cu care nu te obișnuiești. Pentru că nu te obișnuiești niciodată cu cerșitul și foamea.

Echipa fraţilor, la un pas de a claca şi a părăsi competiţia. Jean: “Creierul îți spune în fiecare zi: De ce fac eu asta? Ce caut eu aici?”

– Jean: Fără confortul de acasă, creierul îți spune în fiecare zi: ”De ce fac eu asta? Ce caut eu aici?!”. Trebuie să treci de gândul ăsta ca să mergi mai departe. E o competiție psihologică. Asta e partea grea.

Aţi avut vreun moment în care aţi vrut să renunţati?

– Dinu: Da, am avut eu unul. Exact ce spuneam mai devreme: când treci prin toate aceste stări și te și înving. Se întâmpla în Guatemala, stăteam de o oră în ploaia torențială…

– Jean: Avea o găină-n geacă și privea în gol. Atunci a zis: ”Dacă acum vine mașina de producție și mă ia și mă duce acasă, eu plec fericit!”. Dar a reușit să treacă peste acel moment.

Jean şi Dinu Gavril, despre experienţa America Express

Ce v-a plăcut cel mai mult în competiţie?

– Dinu: Adrenalina.

– Jean: Când intri în cursă, intri într-o stare pe care toată lumea o are. Și celelalte echipe, și întreaga producție, cameramanul, șoferul, toți vor să ajungem la următoarea destinație. Foarte tare vibe! Ai senzația că această cursă e un fenomen cu propria viață, cursa trăiește și pur și simplu, ai intrat în ea, te ia și dansezi cu ea pur și simplu. Deci asta ne-a plăcut cel mai mult: cum ne-a făcut să ne simțim.

Ce aţi învăţati despre voi experimentând această competiţie?

– Jean: Am învățat că putem funcționa în cele mai grele condiții.

– Dinu: Și că, atunci când îți propui ceva, găsești o cale să-ți atingi scopul. Descoperi, prin această emisiune, că oricine care-și dorește ceva cu adevărat poate îndeplini acel lucru.

În ce relaţii au rămas fraţii Gavril cu ceilalţi concurenţi

Cu cine aţi rămas în relaţii bune după filmări şi cu cine vă revedeţi cel mai des?

– Jean: Cu toată lumea. Cel mai des ne-am văzut până acum cu Bordea și Cortea, cu Joaquin și Ovidiu, cu Bie și cu Melinda. Pe Diana Bulimar și Larisa Iordache le vedem mai rar. Eu m-am mai văzut și cu Andreea Bălan pe la filmări. La Scărlătescu la restaurant am fost de mai multe ori, ne e foarte drag de el. Am fost, de exemplu, la ziua lui Joaquin, și-a sărbătorit-o în același timp cu Melinda, ne-am văzut toți în seara aia și a fost super.

Ce spune Jean despre „sărutul” cu Andreea Bălan. Şi-a făcut sau nu soţia geloasă?

Jean, ai primit vreo tigaie în cap la întoarcerea acasă de la soţia ta, după „sărutul” cu Andreea Bălan?

– Jean: Acela n-a fost un sărut, a fost doar un pupic. Și nu, n-am primit o tigaie-n cap, pentru că Bianca e o tipă super-smart, care nu putea să se supere pentru atâta lucru. Până la urmă, eu și Andreea ne-am îndeplinit foarte bine misiunea. Chiar ne-am bucurat pentru acea zi.

V-aţi gândit ce aţi fi făcut cu banii dacă aţi fi câştigat concursul?

– Dinu: Cred că i-am fi pus în mișcare, i-am fi investit în aplicațiaTotopet.

Jean Gavril despre întoarcerea acasă: “Aveam emoții că fiica mea nu mă mai cunoaște”

Cum a fost revederea cu familia?

– Jean: La întoarcere, am aterizat la 2 noaptea în București, iar la 5 dimineața, m-am urcat în primul tren și m-am dus la fetele mele la Constanța ca să le văd. Aveam emoții că fiica mea nu mă mai cunoaște, pentru că plecasem când avea şapte luni și m-am întors când avea nouă luni. Era deja un omuleț. Dar a fost totul în regulă.

Ce gust are celebritatea după America Express. Dinu: ”Este fain să te oprească lumea pe stradă”

Aveţi mai mulţi fani, urmăritori de când aţi revenit în ţară? S-a întâmplat să vă oprească lumea pe stradă?

– Dinu: Clar avem mai mulți. Aveam cam 1.000 de follower-si când am plecat. Acum am 20.000 de follower-și. Și da, este fain să te oprească lumea pe stradă, pentru că îți dau o energie bună.

– Jean: Și mie mi s-au dublat follower-șii. Iar acum, dacă mă plimb pe Calea Victoriei, mă salut cu 30 de persoane în 15 minute. Sunt lucruri care vin la pachet cu o experiență unică, precum America Express, urmărită de atâția oameni.

Unde vă vor mai vedea cei cărora le-aţi câştigat simpatia, în viitorul apropiat?

– Jean: Pe mine mă veți vedea în continuare la TV, într-un alt proiect. Apoi la toate concertele mele cred că ne puteți găsi împreună, pentru că Dinu e alături de mine. Ne vedem la vară pe plajă!